Dyster drapsrekord i Mexico

Drapsstatistikken som ble lagt fram onsdag, understreker den omfattende volden landet sliter med. Den er primært er knyttet til narkotikahandel og -smugling for flerfoldige milliarder kroner.

Statistikken er blitt ført i 20 år, men aldri har så mange blitt drept i løpet av én måned.

En tidel av drapene – 216 – ble begått i delstaten Guerrero, som er ett av kjerneområdene i den pågående narkokrigen.

I Sinaloa vest i landet har det pågått en kamp for å få kontroll over narkotikatrafikken siden lederen for Sinaloa-kartellet, Joaquin "El Chapo" Guzman, ble utlevert til USA. I den delstaten ble 154 mennesker drept i mai, det høyeste månedstallet på seks år.

I de elleve årene som er gått siden Mexico for første gang satte inn soldater i kampen mot narkotikahandelen, er over 200.000 mennesker drept eller forsvunnet mens narkotikakartellene kjemper seg imellom og mot hæren.