EU-kilde: EU jobber for å få Liu Xiaobo til Europa

Det får NTB bekreftet fra en sentralt plassert EU-kilde.

Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært «i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling», opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.

Liu har vært fengslet siden 2009. Det var i forrige uke det ble kjent at han er kreftsyk, og at han nå er sluppet ut av fengselet for å få behandling på et sykehus i Shenyang.

Krever løslatelse

EUs utenrikssjef Federica Mogherini har bedt Kina om å løslate Liu.

– I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.

– Samtidig forventer vi at Kina fjerner alle restriksjoner på bevegelsesfriheten til Lius kone og familiemedlemmer. De må stå fritt til å møte og få besøk av hvem de vil og til å kommunisere fritt med omverdenen, sa hun.

Lius sak skal også ha blitt tatt opp direkte med Kinas statsminister Li Keqiang da han besøkte Brussel i begynnelsen av juni.

Diplomatisk krise

Liu er en av Kinas mest kjente politiske dissidenter. Han ble tildelt Nobels fredspris i 2010 for sin kamp for menneskerettigheter i landet.

Siden han satt fengslet, var han ikke til stede under prisutdelingen i Oslo.

Junge, Heiko / Scanpix

Flere legger press på Kina i denne saken. Men norske politikere er stille.

Tildelingen førte til en diplomatisk krise mellom Kina og Norge, og forholdet er først nå i ferd med å bli normalisert.

Saken er så politisk følsom at statsminister Erna Solberg (H) har nektet å uttale seg om den, selv om det i sin tid var Høyres Jan-Tore Sanner som nominerte Liu til fredsprisen.

Kan bli tatt opp med Xi

Lius sak kan bli tatt opp med Kinas president Xi Jinping når han besøker Tyskland denne uka i forbindelse med G20-toppmøtet i Hamburg.

Steffen Seibert, pressetalsmannen til Tysklands statsminister Angela Merkel, vil ikke si noe om hva Merkel og Xi kommer til å snakke om, men påpeker at Merkel flere ganger før har tatt opp slike enkeltsaker med kinesiske ledere.

Tyskland har også bitt seg merke i at Liu og hans kone skal ha gitt uttrykk for et ønske om behandling i utlandet, opplyser Seibert ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

– Vi mener at en humanitær løsning for Liu Xiaobo bør ha høyeste prioritet i en slik vanskelig situasjon, sier han.