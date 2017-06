– You may say I'm a dreamer, but I’m not the only one, sa EU-president Donald Tusk før dagens toppmøte i Brussel, med en klar henvisning til John Lennons kjente sang «Imagine».

Han kommenterte spørsmål han har fått om han kan se for seg at britene forblir i EU, til tross for at de for ett år siden stemte for å forlate unionen.

– EU ble bygget på drømmer som virket umulige å oppnå, så hvem vet? Du kan si jeg er en som drømmer, men jeg er ikke den eneste, sa Tusk.

De gamle stemte britene ut av EU i fjor. Nå har de unge tatt hevn.

Flere drømmere

Også Tyskland holder muligheten åpen for Storbritannia, det samme gjør Frankrikes nye president Emmanuel Macron.

– Døren forblir alltid åpen inntil Brexit-forhandlingene er ferdige, sa Macron da han møtte Theresa May tidligere i juni.

Helt siden hun tok over som statsminister i juni i fjor har May imidlertid vært krystallklar på at hun vil gjennomføre folkets vilje og forlate EU.

– Brexit betyr Brexit, har hun gjentatt til det kjedsommelige.

Kraftig svekkede briter

May ønsker seg en såkalt hard Brexit der Storbritannia trekker seg ut av det indre marked, ut av EUs tollunion og ikke lenger er underlagt EU-domstolen. Da kan de også ta tilbake kontrollen over innvandringen fra EU, som utgjør rundt halvparten av migrasjonen til Storbritannia.

Etter Mays sviende valgnederlag 8. juni øyner imidlertid flere et håp om en mykere Brexit etter en norsk EØS-modell eller til og med at hele utmeldingen kan bli reversert.

De formelle forhandlingene om Brexit startet mandag, men britenes forhandlingsposisjon er kraftig svekket. De har en statsminister som sitter på lånt tid, en regjering med en uavklart parlamentarisk mandat, uenighet om hva slags Brexit de ønsker seg og en økonomi som begynner å vise svakhetstegn.

– Selv om vi antar at May klarer å sikre seg støtte fra DUP (en mulig nordirsk koalisjonspartner), har hun ikke en majoritet i parlamentet for den harde versjonen av Brexit som hun legger opp til. Forhandlingsteamet har derfor ikke noe klart mål eller utgangspunkt, skriver avisen The Times i en lederartikkel.

Brexit-forhandlingene kan ende i fiasko. Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket.

Tap i første sving

Brexit-forhandlingene startet med et umiddelbart nederlag for britene. De måtte godta EUs krav om at de først forhandler om skilsmisseavtalen, før de begynner å snakke om det fremtidige forholdet og en mulig handelsavtale.

Den britiske regjeringen viser imidlertid foreløpig få tegn til å frivillig ville endre sin holdning til Brexit. De holder fast på at de skal ut av EU og at det ikke blir noen ny folkeavstemning når avtalen er ferdigforhandlet, slik blant andre Liberaldemokratene tar til orde for.

Fullpakket møte

Mens Brexit dominerer britisk politikk fullstendig, er den kun et av mange punkter på agendaen i Brussel.

På toppmøtet skal lederne også diskutere økt forsvarssamarbeid, forholdet til USA, Russland og Tyrkia, kampen mot terror, handel, økonomi og migrasjon.

LES OGSÅ: De som elsker mangfold og åpne grenser, forstår ikke at folk flest vil ha noe annet, mener forfatter. Nå vokser en ny politisk skillelinje frem.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).