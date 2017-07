USAs president har ikke funnet tid i programmet sitt til å møte Norges statsminister. Det bekrefter Statsministerens kontor overfor Aftenposten.

Norge er invitert med som gjesteland når 20 av de største økonomiene i verden møtes i Hamburg fredag og lørdag.

Blant deltagerne er Kinas president Xi Jinping, Indias statsminister Narendra Modi og USAs president Donald Trump.

Norske myndigheter håpet G20 kunne bli en anledning til å avholde det første bilaterale møtet mellom Erna Solberg og Donald Trump. De har jobbet i flere uker med å få det til, men den siste beskjeden fra USA er at det ikke lar seg gjøre.

– Det er mange land som har bedt om møte med USAs president, og vi har fått beskjed om at presidenten dessverre ikke har tid til et eget bilateralt møte med statsministeren, sier Arvid Samland, kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor.

Danske i Det hvite hus

Trump og Solberg hilste under NATO-toppmøtet i Brussel 25. mai, men har ikke hatt noe ordentlig møte. Nå må Solberg vente litt til.

Av hennes nordiske kolleger er det kun danske Lars Løkke Rasmussen som har fått sette seg ned med Trump på tomannshånd. Han var på besøk i Det hvite hus i mars.

Trump møter Putin, Merkel og flere andre

Handel, klima, terror og migrasjon er hovedtemaene i Hamburg, og det er ventet at særlig de to første sakene vil skape hodebry.

Her er USA på kollisjonskurs med flertallet av G20-landene etter at Trump besluttet å trekke USA ut av Paris-avtalen og har tatt til orde for en mer proteksjonistisk handelspolitikk. Representantene fra alle landene forhandler nå om et sluttdokument alle kan stille seg bak.

Det er også knyttet stor spenning til møtet mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin, som er det første mellom de to statslederne.

– Det blir spennende å se om Trump møter opp som Putin-fan eller president, har USA-ekspert Jan Arild Snoen uttalt til Aftenposten.

Ifølge NTB skal Trump også ha møter med blant andre Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Storbritannias statsminister Theresa May og Japans statsminister Shinzo Abe.

Norske myndigheter planlegger også en rekke bilaterale møter med den norske statsministeren. Til nå er det klart at hun skal møte Indonesias president Joko Widodo.

