FBI etterforsker knivstikking på flyplass i USA som mulig terror

Det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Angrepet skjedde onsdag morgen lokal tid.

Bishop International Airport ble evakuert som følge av hendelsen, men flyplassen forsikret raskt at alle passasjerer var i trygghet.

Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid, og ingen andre ble skadet i hendelsen.

Politimannen ble kritisk skadd etter at han ble knivstukket flere ganger. Tilstanden hans skal nå være stabil. Ifølge NBC News skal den mistenkte ha ropt «Allahu Akbar» – arabisk for «Gud er størst».

Et øyenvitne fortalte til avisen The Flint Journal at han så en politibetjent som blødde fra halsen på flyplassen. I nærheten lå det en kniv.