FBI etterforsker knivstikking på flyplass i USA som terror

Politimannen ble angrepet på den internasjonale flyplassen i byen Flint onsdag morgen. Et øyenvitne forteller til avisen The Flint Journal at han så en politibetjent som blødde fra halsen på flyplassen. I nærheten lå det en kniv.

Bishop International Airport ble evakuert etter knivstikkingen, men flyplassen forsikret raskt at alle passasjerer var i trygghet.

Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid, og ingen andre enn politimannen ble skadd. Onsdag ettermiddag opplyser den føderale påtalemyndigheten at en canadisk mann er siktet i saken. Samtidig bekrefter det føderale politiet FBI at de etterforsker saken som en terrorhandling.

Tilstanden til politimannen ble først beskrevet som kritisk, og han ble brakt til sykehus og operert. Etter operasjonen ble det opplyst at tilstanden var stabil.

Jake May / AP / NTB scanpix

Ifølge TV-stasjonen NBC News skal gjerningsmannen ha ropt «Allahu Akbar» – arabisk for «Gud er størst». Dette brukes ofte som et kamprop av ytterliggående islamister.

Etterforskerne har likevel ikke trukket noen konklusjoner om motivet så langt. Det er for tidlig å si om knivstikkingen var en terrorhandling, heter det i en uttalelse fra det føderale politiet FBI.