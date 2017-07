FN oppfordrer Europa til å hjelpe Italia med båtflyktninger

Italias innenriksminister Marco Minniti ber flere land åpne sine havner for migranter og flyktninger som plukkes opp av skip fra EUs grensestyrke Frontex og andre redningsfartøy i Middelhavet.

– Skipene seiler under en rekke europeiske lands flagg. Dersom de kun skal sette i land flyktningene i Italia, er det noe som ikke er riktig, sier Minniti i et intervju med den italienske avisen Il Messaggero.

Regjeringen i Roma har truet med å stenge landets havner for fartøy med båtflyktninger og viser til at det hittil i år har kommet over 83.000, en økning på nærmere 20 prosent fra samme periode i fjor.

Trykket er hardt mot Italia nå. Tidligere denne uken truet de med å nekte utenlandske skip med båtflyktninger anløp.

En tragedie

UNHCR slutter seg til Italias oppfordring og ber resten av Europa om å komme landet til unnsetning.

– Det som nå utspiller seg rett foran øynene våre i Italia, er en tragedie, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, og anslagsvis 2.030 har mistet livet i Middelhavet siden årsskiftet, sier han.

– Italia gjør sitt ved å ta imot og gi beskyttelse til dem som trenger det, og dette arbeidet må fortsette og styrkes. Men dette kan ikke være et problem Italia står alene om, sier Grandi.

Lover støtte

Italiensk Røde Kors advarer og sier at det italienske mottaksapparatet nå er sprengt og at nesten alle de 200.000 plassene i mottaksleirene som er opprettet, nå er fylt opp.

Søndag skal Italias innenriksminister Marco Minniti diskutere utfordringene landet står overfor med sin franske kollega Gerard Collomb og tyske kollega Thomas de Maizière i Paris, der også EUs migrasjonsminister Dimitris Avramopoulos skal delta.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet støte til Italia, men det er foreløpig uklart hva denne vil bestå i.

– Vi er under enormt press, sier Minniti.

Krever endring

Italienske myndigheter krever at EUs program for fordeling av flyktninger, som i dag stort sett er begrenset til asylsøkere fra Eritrea og Syria, blir utvidet til også å gjelde dem som kommer fra land som Nigeria, skriver avisen La Repubblica.

Mellom september 2015 og april 2017 ble bare 5.000 asylsøkere som hadde ankommet Italia, overført til andre EU-land.

De utgjorde bare 14 prosent av de rundt 35.000 asylsøkerne som de øvrige EU-landene har forpliktet seg til å ta imot, konstaterer UNHCR.

Selv om noen land har vist større vilje enn andre til å ta imot asylsøkere, er det fortsatt for lite og går for sent, slår UNHCR fast.

Søke i Libya

Italia ønsker også å flytte søknadsprosessen til Libya og at de som får innvilget opphold deretter kan bringes trygt til Europa.

– Før de legger ut på ferden over Middelhavet må vi skille mellom dem som har rett til opphold på humanitært grunnlag, og de som ikke har det, sier Minniti.