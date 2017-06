FNs befolkningseksperter publiserte denne uken sin rapport 2017 Revision of the World Population Prospects.

Der ser de for seg hvordan verdens folketall vil utvikle seg frem mot år 2030, 2050 og 2100. De viktigste faktorene for hvordan det blir, er anslagene for fruktbarhet, dødsfall og migrasjon.

FN spår en forsiktig utflating i befolkningsveksten globalt, og i det midterste anslaget at vi blir drøyt 11 milliarder mennesker på jorden i 2100.

Hvor står vi nå? Midt i 2017 lever omtrent 7,6 milliarder mennesker på planeten – 1 milliard flere enn for 12 år siden.

Det betyr at antallet mennesker er økt med omtrent 158 i minuttet.

Her er noen av de store forandringene ekspertene venter vil komme i årene fremover:

1. Flere indere enn kinesere om syv år

I 2024 regner FN-ekspertene med at India passerer Kina som verdens mest folkerike land. Da vil begge landene ha ca. 1,44 milliarder innbyggere. India vokser da fortsatt. I Kina flater det derimot først ut, og deretter går antallet kinesere nedover fra 2030.

Visste du at: Hver uke øker antallet indere med samme antall som befolkningen i Bergen.

2. Nigeria gjør et byks til tredjeplass

Afrika er den regionen med klart størst folkevekst frem mot 2050. Årsaken er høye fødselstall. Nigeria er i dag verdens syvende største land med 190 millioner innbyggere. Litt før 2050 vil den østafrikanske staten passere USA, nå over 400 millioner innbyggere og da være verdens tredje største land.

Visste du at: Hver dag vokser antall innbyggere i Nigeria tilsvarende alle innbyggere i for eksempel Hønefoss, Elverum eller Alta.

3. Ti land står for mer enn halve veksten

FN har 193 medlemsland, men ti land står for over halvparten av økningen frem mot 2050. Rangert etter deres bidrag til befolkningsveksten er det disse: India, Nigeria, Kongo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, USA, Uganda, Indonesia og Egypt. Dels topper disse landene listen på grunn av svært høy fruktbarhetsrate, og dels gjør de det fordi de fra før har stor befolkning.

Visse du at: I disse ti landene vil antallet mennesker frem mot 2050 øke hver uke tilsvarende innbyggertallet i Oslo.

4. Antallet personer eldre enn 80 år tredobles

Verden blir eldre. Høyere levealder og lavere fruktbarhetsrate sørger for det. Allerede nå er hver fjerde europeer over 60. Tendensen til flere grå hår sprer seg over hele kloden. Innen 2050 er antallet mennesker eldre enn 80 år ventet å bli tredoblet til 425 millioner.

Visste du at: Stiller man alle mennesker i verden opp på linje, vil personen i midten være 30 år.

5. Innvandringen til Europa dekker ikke opp fødselsunderskuddet

Etter fødselsrater og levealder er migrasjon den viktigste faktor for utviklingen i folketall i land og regioner. I tidsrommet 2010–2015 var det en netto innvandring til høyinntektsland på 3,2 millioner i året. Dette var en markant nedgang – 700.000 – fra femårsperioden før.

– Flytting over landegrensene på de nåværende nivåene vil ikke klare å kompensere for forventet befolkningsnedgang forbundet med lave fødselsrater, særlig i Europa, påpeker FN-ekspertene.

Visste du at: I Europa er anslaget frem til 2050 at det vil dø 57 millioner flere enn det blir født. Netto innvandring anslås til 32 millioner.