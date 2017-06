Fire av fem terrorister i Europa har røtter i nordafrikanske land

I forrige uke kunne Europa ha opplevd nok et terrormareritt.

Oussama Zariouh gikk inn på sentralstasjonen i Brussel med en koffert full av sprengstoff og spiker. 36-åringen fant en gruppe folk som sto tett sammen. Han stilte seg opp ved siden av dem.

Så ropte han «allahu akhbar» og detonerte bomben.

Aftenposten har kartlagt samtlige 30 islamistiske angrep siden januar 2015. Konklusjonen er at svært mange av gjerningsmennene enten kommer fra eller har familietilknytning til tre land i Nord-Afrika.

Oussama Zariouh er fra Marokko. Hans hjemland troner på toppen av listen, etterfulgt av nabolandene Algerie og Tunisia. Til sammenligning er landene i Midtøsten nesten ikke representert.

Fire av fem har nordafrikansk bakgrunn

Sprengladningen som Zariouh hadde med seg på jernbanestasjonen i Brussel, eksploderte ikke ordentlig. I stedet ble terroristen skutt av soldater som patruljerte stasjonen. De andre som var der, klarte å flykte i dekning. Dermed var marokkaneren den eneste som døde denne gangen.

Men islamister som Oussama Zariouh står bak en lang rekke terrorangrep i Europa de siste tre årene. Her er de viktigste punktene fra vår kartlegging, som strekker seg fra Charlie Hebdo-angrepet i Paris i januar 2015 og frem til i dag:

48 gjerningsmenn har utført minst 30 små og store angrep.

Tilsammen har de drept 338 personer.

37 av gjerningsmennene har familierøtter i Nord-Afrika.

33 gjerningsmenn er fra disse tre landene: 16 av dem har røtter i Marokko, ti i Algerie og syv i Tunisia.

Nordafrikanere dominerer også de største og dødeligste angrepene, deriblant terroren i Nice, Berlin, Brussel, Paris og Manchester.

Det er både første og annengenerasjons innvandrere blant terroristene, men et flertall har statsborgerskap i Europa.

Svært få av terroristene har røtter fra landene som er hardest rammet av terror og krig. Én av terroristene kommer fra Irak og én fra Afghanistan. To har røtter i Syria.

Hvorfor Marokko?

Ifølge kartleggingen er det altså svært lite som tyder på en sammenheng mellom gjerningsmennenes opprinnelse og land som er påvirket av terror.

Marokko er tvert imot et av de muslimske landene som er minst påvirket av terror, ifølge Global Terrorism Index. Landet ligger ti plasser etter Norge, på 95. plass. Nigeria og Somalia er de afrikanske landene som ligger høyest på indeksen, men ingen av terroristene i Europa har familiebakgrunn derfra.

Forklaringen er todelt, sier Pierre Vermeren, som er professor ved Sorbonne-universitetet i Paris og ekspert på den nordafrikanske diasporaen i Europa:

For det første har de nordafrikanske landene slått knallhardt ned på jihadisme. Det har ført til at radikale islamister har trukket mot Europa, der Vermeren mener de har fått operere friere og under mindre overvåking fra politi og myndigheter.

Her har også islamistiske predikanter fra Saudi-Arabia og Midtøsten fått stor frihet til å forkynne for nordafrikanske muslimer.

«Det er lettere i dag å være radikal islamist i Vest-Europa enn i mange muslimske land, spesielt i Maghreb (området som omfatter Marokko, Algerie og Tunisia). Det har tatt lang tid før det har gått opp for de vesteuropeiske samfunnene hvilken fare dette medfører for befolkningen», skriver Vermeren til Aftenposten i et e-postintervju.

Her har radikal islamister fått fotfeste. De rekrutterer terrorister i et av Europas største land.

Hjulpet av narkomafia

For det andre trekker terroristene veksler på store nordafrikanske mafianettverk som styrer cannabis-trafikken til Europa, forklarer Vermeren.

«Dette er en kjempeindustri som gir mange nordafrikanske familier økonomisk sikkerhet, og penger til blant annet moskeer. Samtidig er mange av disse familiene svært religiøse. Det gjør at mange av dem blir sårbare for radikalisering, fordi de vil gjøre bot til gud for sine ugjerninger og få en plass i paradis», forklarer professoren.

Mange har pekt på fjellområdet Rif, på grensen mellom Algerie og Marokko, som et knutepunkt for både terror og narkovirksomhet. Svært mange av terroristene i Europa, inkludert Oussama Zariouh, kommer herfra. Befolkningen der er berbere som har vært undertrykt og marginalisert i lang tid.

De kriminelle nettverkene gir dem mobilitet på tvers av landegrensene og tilgang til penger og våpen. Mange av dem har i tillegg vervet seg som fremmedkrigere i Syria. De kommer tilbake med kunnskap om væpnet kamp og sprengstoff.

«Mens europeisk etterretning har vært fokusert på trusselen fra Syria og Midtøsten, har de vært blind for denne trusselen. Nå begynner man å få øyene opp», skriver Verberen.

Han understreker at nettverkene også har etablert nyere forgreninger i Storbritannia, Tyskland og Skandinavia.

Fakta: Global Terrorism Index Marokko er mindre påvirket av terror enn Norge, ifølge Global Terrorism Index. På denne listen ligger Norge på 85. plass, mens Marokko ligger ti plasser lenger ned, på plass nummer 95. Irak er det landet som er mest påvirket av terror, ifølge listen. Deretter følger Afghanistan og Nigeria, Pakistan, og Syria. Jemen, India og Somalia tar de neste plassene, før to nordafrikanske land, Egypt og Libya, følger på henholdsvis niende og tiende plass. Algerie er nummer 42, og Tunisia nummer 35.

Nye konflikter, gamle nettverk

Terrorforsker og forfatter Petter Nesser understreker at den nordafrikanske dominansen handler om gamle terrornettverk som finner nye samarbeidspartnere og konflikter.

– Dette har sitt utspring i etablerte nettverk med lange historiske røtter i Europa. Det strekker seg helt tilbake til 90-tallet, sier FFI-forskeren.

Algeriske og marokkanske rekrutterere har vært aktive i disse nettverkene, som har vært knyttet til forskjellige ekstremistiske grupper.

Det var også marokkanere som sto bak det store terrorangrepet i Madrid i 2004, der 192 mennesker mistet livet.

– IS har vært bevisste på å rekruttere nordafrikanere fra disse nettverkene til å styre internasjonale angrep. Slik har de kunnet benytte seg av etablerte strukturer i Europa til å gjennomføre terror, sier Nesser.

«Utnyttet og hjernevasket»

Den marokkanske professoren Mohamed Chtatou er selv fra Rif-området. Han er sterkt kritisk til at europeiske og amerikanske eksperter peker ut Rif-regionen som den globale terrorismens sentrum.

– Dette er et europeisk problem. Disse terroristene er født og oppvokst i Europa, men landene har avvist dem og undertrykket dem. De hører hverken hjemme i Europa eller Marokko og havner dermed i en identitetskrise. Da blir de et lett bytte for radikal islam, sier Chtatou til Aftenposten.

Vold er ikke en del av marokkansk kultur, sier professoren. Han påpeker at det er ekstremistiske imamer fra Saudi-Arabia og andre land i Midtøsten som har radikalisert og rekruttert unge nordafrikanere i Europa.

– De ser etter personer med svak identitet som er blitt avvist av europeerne. Så blir de hjernevasket med budskapet om at deres egentlige identitet er muslimsk, og at paradis venter, sier Chtatou.

Advarte Europa

Innad i landet har Marokko slått hardt og effektivt ned på ekstremisme. Marokkanerne mener selv de er verdensledende i kampen mot radikal islam. I februar i år kunngjorde regjeringen at de hadde fjernet 168 terrorceller siden 11. september 2001.

Samtidig er landet klassifisert som en hybrid mellom demokrati og diktatur og ligger helt nede på 105. plass av 167 land i verden på The Economist Intelligence Units demokratiindeks.

Lederen for det marokkanske antiterrorpolitiet, Abdelhak Khiame, sa tidligere i vår at Marokko ved gjentatte anledninger har advart Belgia om at de har jihadister i landet. Allerede i 2008 skal marokkanerne ha gitt beskjed om at et nabolag i Brussel sto i fare for å bli et «drivhus» for terror.

De skal også ha advart Spania uten å ha blitt tatt på alvor, ifølge Khiame.