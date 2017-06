Forhandlingene er i mål. Theresa Mays regjering får støtte fra nordirske unionister

De to partiene har vært i samtaler om en samarbeidsavtale siden statsminister Mays parti mistet flertallet i Underhuset i Parlamentet ved valget 8. juni.

Kristenkonservative DUP skal fungere som støtteparti for en mindretallsregjering ledet av May.

DUP-leder Arlene Foster sier hun er "fornøyd" med at de har kommet fram til en avtale, mens May sier De konservative og DUP "deler flere verdier". May omtaler avtalen som "veldig god".

Får ikke statsråder

DUPs representanter skal støtte De konservative i viktige avstemninger i Underhuset, slik som for å få vedtatt statsbudsjettet, men det inngås ikke en formell koalisjon der DUP for eksempel får statsråder.

Samtalene som munnet ut i en samarbeidsavtale mandag, skal blant annet ha fokusert på økonomisk støtte til Nord-Irland og på Brexit.

Avtalen innebærer en økning i overføringene til Nord-Irland på én milliard pund, nærmere elleve milliarder kroner.

DUP get 1.5 bn, one billion new cash, 500 m from previous agreement, frontloaded over next 2 years — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 26, 2017

DUP kjempet varmt for britenes exit fra EU, men er samtidig opptatt av at Brexit ikke må føre til en ny «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland. Det er frykt for at det kan gjøre at den gamle konflikten mellom protestanter og katolikker blusser opp igjen på øya. Hvordan dette spørsmålet skal løses, ligger an til å bli en stor hodepine i Brexit-forhandlingene som akkurat har startet.

Svekket statsminister

Det er en kraftig svekket Theresa May som når har fått stablet på bena parlamentarisk støtte til sin nye regjering. Hun skrev ut nyvalg i april for å øke de konservatives flertall, men endte i stedet opp med å tape seter og miste det knappe flertallet de hadde.

På målingene har de konservative stupt siden valget, og det er nå flere som har tillit til Labours radikale leder Jeremy Corbyn enn til statsminister May.

Brexit-forhandlingene er endelig i gang, men kan ende i fiasko. Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket.

Flere har advart sterkt mot en avtale mellom de to partiene. DUP er svært konservative i verdispørsmål og sier nei til homoekteskap, nei til klimaavtalen fra Paris og nei til selvbestemt abort.

Det er også frykt for at stabiliteten i Nord-Irland kan settes i fare. DUP er en innbitt motstander av et forent Irland og ble stiftet under den nordirske borgerkrigen av den ytterliggående protestanten Ian Paisley.