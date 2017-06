Forsvarsministeren er fornøyd med USA under Trump: – Vi ser ingen endring i USAs engasjement

Når NATOs forsvarsministre i dag møtes i Brussel, er det gått litt over en måned siden president Donald Trump hudflettet resten av alliansen på NATO-toppmøtet.

– Mange av landene skylder massive mengder penger for tidligere år, sa han.

På forhånd var det ventet at Trump ville si at USA står ved NATOs garanti om å forsvare hverandre, den såkalte artikkel fem, men det kom ingen slik bekreftelse.

Senere har flere medier, blant andre Politico, rapport at linjene som omtalte artikkel fem opprinnelig var en del av talen, men ble tatt ut av Trump i siste liten.

– Vi ble tatt fullstendig på sengen, sier en NATO-diplomat til Aftenposten.

Ifølge Politico visste ikke engang Trumps egne sikkerhets- og forsvarsfolk at talen hadde blitt endret.

Trump får kraftig kritikk etter NATO-toppmøtet. – En seier til Putin, mener seniorforsker

Må se på hva de gjør

Etter talen rykket flere ut og mente toppmøtet var en stor seier for Putin og at det bidro til å sette nye spørsmålstegn ved USAs forpliktelse til NATO. Trump har flere ganger kalt alliansen avleggs, og truet med ikke å stille opp for land som ikke betaler sin del av regningen.

Alt dette til tross, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier i et intervju med Aftenposten at hun føler seg trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO.

– De signalene som kommer i det daglige samarbeidet, både i NATO og direkte mellom Norge og USA, er veldig solide og har vært det fra dag én. Vi merker ingen forskjell i tilnærmingen eller engasjementet fra USA, sier hun.

Andre kolleger hun snakker med oppfatter det samme, ifølge statsråden.

– Det er ingenting som har skjedd de facto fra administrasjonen etter at de overtok, som forteller oss at engasjementet overfor NATO eller bilateralt er annerledes enn før.

– Så vi må se på hva de gjør og ikke hva de sier?

– Det er riktig, sier Søreide.

USA har én type stridsvogn. Europa har 19. Her er tallene som forklarer hvorfor vi er trøbbel uten USA.

Nye avtaler, mer trening

På forsvarsministermøtet i Brussel torsdag undertegnet Norge, USA og Storbritannia en avtale om tettere samarbeid om overvåking av maritime områder.

Forsvarsdepartementet

Alle landene kjøper inn samme type overvåkingsfly, Boeing P-8 Poseidon, som vil gjøre samarbeidet enklere i fremtiden.

– USAs interesse for å øve og trene i Norge, interessen for forhåndslagring av våpen og utstyr og det at det kommer veldig mange politiske delegasjoner til Norge, tolker jeg som et tydelig signal om at det ikke er noe ønske fra USA om å moderere sin forpliktelse.

Hun viser også til at USA har økt sin tilstedeværelse i Europa betydelig de siste årene gjennom European Reassurance Initiative (ERI).

Tror ikke på reversering

Er dette bare et resultat av at Trump-administrasjonen ennå ikke har rukket å endre kursen fra Obama-årene?

Søreide tror ikke det og viser til at ERI-budsjettet ble økt fra 3,4 milliarder dollar i fjor til 4,3 milliarder dollar i år av Trump-administrasjonen.

– Hvis det var et sterkt ønske om å stoppe ERI-økningen, så hadde de selvfølgelig gjort det, men tvert imot har de gått aktivt ut med at dette er viktig for administrasjonen. Jeg tror det er et signal om at de fortsatt tar europeisk sikkerhet på alvor, sier hun.

