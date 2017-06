Her flyr det russiske jagerflyet farlig nært

Nye bilder frigitt av det amerikanske forsvaret viser hvor nære de russiske og amerikanske jagerflyene kom under den farlige situasjonen som oppsto over Østersjøen tidligere denne uken, melder CNN.

Mandag kom et russisk jagerfly av typen Su-27 «farlig nær» et amerikansk etterretningsfly av typen RC-135 mens det fløy over Østersjøen.

Nå har Pentagon frigitt bilder av episoden. Ifølge CNN bekrefter nærbildene også at det russiske flyet hadde våpen.

Master Sgt. Charles Larkin SR / TT / NTB scanpix

Det amerikanske forsvaret sier at den høye hastigheten og at den russiske piloten hadde dårlig kontroll over flyet gjorde situasjonen utrygg, ifølge Sky News.

Det russiske nyhetsbyrået TASS sier på sin side at det var det amerikanske flyet som forsøkte å nærme seg det russiske jagerflyet ved å gjøre en «provoserende sving» mot flyet, ifølge nyhetskanalen.

Det har vært flere hendelser i luften over Østersjøen den siste uken. Ifølge russiske medier skal et NATO-fly av typen F16 ha blitt jaget vekk da det skygget flyet til Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu onsdag, skriver NTB.

Sjoigu advarer mot økt militær aktivitet langs grensen mellom Russland og Øst-Europa, og sier det «tvinger Russland til å svare». NATO beskriver flyvningene sine over Østersjøen som rutineoppdrag, ifølge NTB.

Ifølge CNN har det vært mer enn 30 interaksjoner mellom russiske og amerikanske fly og skip i Østersjø-området den siste måneden. Men disse forgår i hovedsak trygt og profesjonelt for seg, i motsetning til mandagens episode, opplyser det amerikanske forsvaret.