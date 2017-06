Historien om hvordan Otto Warmbier endte opp som fange i verdens mest isolerte land

2. januar 2016 hastet amerikanske Otto Warmbier og Danny Gratton mot sikkerhetskontrollen ved flyplassen i Pyongyang. De var sent ute fordi hotellet de bodde på i den nordkoreanske hovedstaden, hadde glemt å vekke dem.

Den amerikanske studenten Warmbier (22) ble frigitt til USA av nordkoreanske myndigheter 12. juni. Da hadde han vært fengslet i det isolerte landet i halvannet år, dømt til 15 års straffarbeid.

Var på vei til Hongkong

Den skoleflinke og idrettsinteresserte gutten fra Cincinnati studerte økonomi ved Universitetet i Virginia. I januar 2016 skulle han på utveksling til et lærested i Hongkong. Den reiseglade og eventyrlystne 21-åringen bestemte seg for å besøke Nord-Korea på vei dit.

Han fant en reise i regi av Young Pioneers Tours, et kinesisk selskap som arrangerer turer til kommuniststaten med grense mot Kina. Han ble med en gruppe på en fire dagers tur.

John Minchillo / AP / NTB scanpix

The Washington Post har snakket med britiske Danny Gratton. Han og Warmbier møttes på denne reisen, ble innkvartert sammen på Yanggakdo International Hotel i Pyongyang og ble kamerater over noen øl i baren.

– Vi var to single gutter, så det virket logisk at vi bodde sammen. Fra vi kom til Pyongyang til jeg forlot ham, var vi stort sett sammen. Vi ble godt kjent, forteller Gratton.

Ble anklaget for tyveri av propaganda

Den andre kvelden deres i Nord-Korea var nyttårsaften. Det var da nordkoreanske myndigheter hevder Warmbier snek seg inn på et område av hotellet som var forbeholdt staben, og stjal en propagandaplakat.

Nyhetsbyrået KCNA har vist en film som angivelig viser hendelsen, men den er for uskarp til å identifisere personen på videoen.

Andre private bilder og filmer fra reisen viser Warmbier sammen med de andre i reiseselskapet på sightseeing. De tar selfies i Pyongyang, poserer med snøball i hendene og ser statuer av landets tidligere herskere Kim Il-sung og Kim Jong-il.

Om morgenen 2. januar skulle de to nye kompisene og resten av gruppen forlate Nord-Korea. Warmbier og Gratton var sist gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassene. De var sent ute fordi de ikke var blitt vekket av hotellet.

BRYAN WOOLSTON / Reuters / NTB scanpix

Etter at de hadde levert inn passene i grensekontrollen, ble det litt venting. To sikkerhetsvakter dukket opp og tok med seg Warmbier.

– Det ble ikke sagt noe. To vakter kom bare, tok ham på skulderen og førte ham bort. Jeg sa litt smånervøst: «Det er det siste vi ser av deg». Otto gjorde ikke motstand. Han så ikke redd ut. Han smilte litt halvveis, forteller Gratton.

Han så aldri Warmbier igjen.

«Forbrytelse mot staten»

20 dager senere kunngjorde nordkoreanske myndigheter at Warmbier var arrestert og anklaget for en forbrytelse mot staten. I rettssaken om det angivelige tyveriet av en propagandaplakat ble det presentert bevis i form av en video, fingeravtrykk og vitnemål.

USAs utenriksdepartement har stilt seg skeptisk til anklagen og anført at Nord-Korea utnytter amerikanske borgere i et spill for å oppnå fordeler.

Stilte opp i tårevåt pressekonferanse

29. februar fremstilte nordkoreanske myndigheter den unge mannen i en pressekonferanse. Han gråt og var tydelig preget av situasjonen. Han fortalte da en historie om at moren til en venn hadde bestilt plakaten og tilbudt ham en bruktbil for den. Han sa at han hadde godtatt tilbudet fordi familien hans hadde pengetrøbbel. Faren som drev en suksessrik bedrift, har avvist forklaringen som vrøvl.

Han la også tilsynelatende skylden på amerikanske myndigheter.

– Jeg håper USAs regjering aldri mer manipulerer personer som meg til å begå forbrytelser mot andre land, sa han.

I mars ble Otto Warmbier dømt til 15 års straffarbeid i landets beryktede fangeleirer.

Så ble det stille – veldig stille

Etter dette fikk ingen utlendinger se eller kontakte ham. Trolig ble han etter kort tid syk. Nordkoreanerne hevder at han ble rammet av botulisme – en forgiftning oftest forårsaket av mat.

Han skal ha tatt en sovetablett, falt i koma og aldri våknet til igjen.

Først tidlig i juni 2017 fikk foreldrene hjemme i Ohio vite at sønnen var syk.

12. juni ble han sendt hjem til USA fra Nord-Korea.

Der konkluderte leger i Cincinnati at Warmbier hadde en omfattende hjerneskade.

– Vi vil at verden skal vite hvordan vi og vår sønn er ofre for en brutalisering og terrorisering fra pariaregimet i Nord-Korea. Vi er svært takknemlige for at han omsider vil være hos mennesker som elsker ham, sa familien hans i en uttalelse i juni, da han var løslatt.

Ettermiddagen mandag 19. juni døde han hjemme hos foreldrene.