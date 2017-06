Hitler skjerpet straffen mot homofile - 80 år senere vil titusener av menn bli renvasket

Sex mellom menn var forbudt fra 1871 da Tyskland for første gang ble samlet til én stat, men håndhevelsen av loven ble kraftig skjerpet av Adolf Hitler og nazistene i 1935. En mistanke eller en anklage kunne føre til ti år i fengsel eller konsentrasjonsleir.

I nazitiden ble minst 50.000 fengslet og 15.000 satt i konsentrasjonsleir etter denne paragrafen. Først i 2002 ble disse dommene strøket fra de overlevendes rulleblad.

Men det som skjedde etter krigen er det altså fortsatt ikke tatt oppgjør med. Før nå.

68.300 menn dømt

Etter andre verdenskrig forble sex mellom menn forbudt i begge de nye tyske statene, altså i Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. Avkriminaliseringen kom på slutten av 1960-tallet, men loven – kjent som paragraf 175 – besto frem til 1994.

Paragrafen ble med inn i demokratiet i Vest-Tyskland, og først i 1969 ble loven liberalisert – men en aldersgrense på 21 år ble innført. Den ble redusert til 18 år noen år senere, men først i 1994 fikk det da gjenforente Tyskland samme lovgivning for heterofile og homofile.

Tilsammen ble rundt 68.300 menn dømt etter paragraf 175 i tiårene etter krigen. I 2000 beklaget Forbundsdagen at loven ble beholdt da Tyskland skulle gjenreises, politisk så vel som økonomisk etter krigen.

Overvåket gjennom speil

Skuespilleren og teaterregissøren Corny Littmann fortalte til Der Spiegel hvordan han var med på å avsløre at tysk politi overvåket og registrerte homofile; politiet hadde det de kalte «rosa lister».

I 1980 var Littmann med på en aksjon i Hamburg der de knuste speil på offentlige toaletter. På den andre siden av speilet var et rom der politifolk satt og fulgte med.

Diktaturet i DDR var mer liberalt enn Vest-Tyskland på dette området. Her ble paragraf 175 også med fra nazilovene, men loven ble mildnet i 1957. Etter dette ble svært få dømt – til tross for at det fantes en egen lovgiving mot homoseksuelle handlinger også i DDR frem til 1988.

Politiet hentet ham hos moren

En mann fortalte til Der Spiegel om hvordan det opplevdes å være 17 år og bli hentet av politiet hjemme hos moren. I 1962 ble han først presset til å innrømme at noe hadde skjedd mellom ham og menn, deretter dømt til to års betinget fengsel og tre helgers soning på enecelle i ungdomsfengsel.

– Jeg var nå en «175-er», en pervers, selv om jeg ikke visste hva det var, sier han. I de to neste årene unngikk han kontakt med likesinnede, av frykt for fengsling.

Trolig 5000 i live

Med det nye forslaget vil alle dommene bli omstøtt. De som fortsatt er i live skal få drøyt 28.000 kroner i erstatning, i tillegg til 14.000 kroner pr. påbegynte år de tilbrakte i fengsel. Det er anslått at rundt 5.000 av de dømte mennene fortsatt er i live og vil ha krav på erstatning.

– Det er godt at stigmaet mange homofile opplevde ved å være kriminelle, endelig blir fjernet. Det er mindre bra at mange ikke får oppleve dette, fordi de har dødd i mellomtiden, sier politiker Volker Beck, som lenge har kjempet for homofiles rettigheter.

Forslaget sendes nå videre for godkjenning i Forbundsrådet der det er ventet å bli vedtatt med stort flertall.