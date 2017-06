Hvor er den løslatte fredsprisvinneren? Det er det vanskelig å få svar på.

Aftenpostens Kina-korrespondent Jørgen Lohne har vært på sykehus i Shenyang og sett nærmere på situasjonen. Der er det lite informasjon å få.

– Vi har ingen informasjon om at Liu Xiaobo behandles her, sier hr. Chen, en mellomleder i informasjonstjenesten ved Hospital nr. 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang.

Med lokal hjelper oppsøkte Aftenposten tirsdag flere av sykehusets avdelinger.

Bakgrunn: Fredsprisvinneren Liu Xiaobo er dødssyk. Nå får han behandling fra åtte av Kinas fremste kreftspesialister.

Hvor er Liu Xiaobo?

Overalt er reaksjonen den samme: Ingen har opplysninger om Liu, og ingen gjenkjenner ham da vi viser frem bilder av nobelprisvinneren.

– Hvis det skulle være slik at Liu Xiaobo befinner seg her, er det eventuelt helt nødvendig med tillatelse fra myndighetene for å få møte ham, sier informasjonslederen Chen noe tvert, tydelig stresset av at en utenlandsk journalist stiller spørsmål.

Han avviser fotografering og intervju og følger oss til helt utgangen for å kunne være sikker på å bli kvitt oss.

– 80 prosent sikkert at han er på sykehuset

Lius advokater Mo Shaoping og Shang Baojun opplyste mandag at deres klient var innlagt på sykehus i Shenyang. Samtidig kunngjorde provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå at pasienten ble behandlet av åtte av Kina fremste kreftspesialister, tilknyttet Hospital nr. 1 ved Kinas medisinske universitet. Det var dermed rimelig å anta at han var innlagt på dette sykehuset.

Men i meldingen fra de lokale fengselsmyndighetene fremgår det ikke spesifikt hvor Liu Xiaobo befinner seg. K

Kan det bety at de åtte spesialistene behandler Liu på et annet sykehus enn det de til daglig arbeider på?

Jøgen Lohne

Nei, mener demokratiaktivisten Hu Jia.

Han er ikke i tvil om at det var på Hospital nr. 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang at hans venn ble innlagt etter prøveløslatelsen.

Hu mener også at det er «80 prosent sikkert» at Liu Xiaobo fortsatt befinner seg der.

– Slektninger sier at de fikk besøke ham nettopp på dette sykehuset for noen dager siden, sier Hu på telefon til Aftenposten.

Kona holdes i husarrest: - Nyttesløst med behandling

Av sikkerhetsgrunner kan han ikke oppgi hvem som er kilde for disse opplysningene.

Hu Jia forteller at Liu Xiabos venner har gjort utallige, men nytteløse henvendelser til sykehuset for å finne ut hvilken avdeling han er innlagt på:

– Det eneste svar vi får når vi ringer, er «Vi vet ikke».

Mandag ble det kjent at Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobo er prøveløslatt etter å ha fått uhelbredelig leverkreft og er flyttet til et sykehus i Shenyang. Fengselsmyndighetene i Liaoning opplyser at han får behandling av et velrenommert lag av åtte spesialister. Kona Liu Xia har sittet i husarrest i Beijing siden 2010.

I en video lagt ut sent mandag sier hun at behandling er nytteløst.

– De kan ikke utføre kirurgi, kan ikke bruke stråling, kan ikke benytte cellegift, sier en gråtkvalt Liu i videoen.

Det er uklart når videoen er tatt opp men kilder nær familien bekrefter at den er ekte.

Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

Ønsker å reise til Beijing

En kilde nær familien bekrefter overfor Reuters at spredningen av kreften gjør det umulig å helbrede Liu Xiaobo, men at han og kona ønsker å reise til Beijing for å motta behandling der.

Kinesiske myndigheter har ikke tillatt dette.

USA ber Kina la Nobels fredsprisvinneren og kona hans få bevege seg fritt og la ham selv velge leger.

– Vi ber kinesiske myndigheter ikke bare løslate Liu, men også tillate hans kone Liu Xia å slippe ut av husarresten, sier en talskvinne for den amerikanske ambassaden i Beijing.

Får leve siste del av livet som fri mann

Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, mens han sonet en fengselsdom på 11 år for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for demokrati i Kina.

Amnesty International uttalte mandag til NTB at de håper at Liu får leve siste del av livet som en fri mann og sa at de forventer at myndighetene i mange land, inkludert Norge, insisterer på at kona hans blir satt fri.