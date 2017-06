I 2010 nominerte Jan Tore Sanner Liu Xiaobo til fredsprisen. Nå er han og andre statsråder tause om den dødssyke mannen.

– Nyheten om at Liu Xiaobo er innlagt på sykehus med uhelbredelig kreft er trist. Våre tanker går til han og hans familie, sa utenriksdepartementets kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i en skriftlig uttalelse til NTB mandag, da det ble kjent at fredsprisvinneren fra 2010 er dødssyk og løslatt i Kina.

Utenriksministeren selv har ikke kommentert hendelsen fordi han er på reise, opplyser Andersen til Aftenposten tirsdag. Departementet har ikke noe å tilføye saken utover dette, legger han til.

Heller ikke statsminister Erna Solberg har kommentert saken. Hun er også på reise på Vestlandet i disse dager, og Aftenposten har ikke fått noen kommentar tirsdag.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nominerte Liu til fredsprisen, vil ikke kommentere nå

Daværende Høyre-nestleder Jan Tore Sanner nominerte Liu Xiaobo til fredsprisen i 2010.

– Dette er også et varsel til oss om at vi ikke kan vende det døve øret til når Kina bryter menneskerettighetene, sa han til NRK da det ble klart at Liu Xiaobo fikk prisen. Han understrekte da hvor viktig tildelingen var.

Aftenposten har vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en kommentar fra Jan Tore Sanner (H). Da Liu vant i 2010, var Sanner raskt ute med å gi støtte til fredsprisvinneren.

Kommunikasjonsavdelingen i departementet opplyser at Jan Tore Sanner ikke kommenterer denne saken, og viser til Utenriksdepartementet.

Amnesty forventer at Norge uttaler seg om konen

At statsrådene ikke uttaler seg offentlig om denne situasjonen, overrasker ikke politisk rådgiver Geralt Folkvord i Amnesty Norge.

– Det er ikke overraskende, men litt skuffende. De kunne godt vist litt mer mot, sier Folkvord.

Han viser til at det nok er politiske grunner til at norske myndigheter ikke uttaler seg, siden fredsprisen til Liu Xiaobo var bakgrunnen til det politiske bruddet mellom Norge og Kina.

Nå er Folkvord og Amnesty mest opptatt av hva som skjer med Liu Xaobos kone, Liu Xia. Natt til tirsdag ble det spredt en video på Twitter av Liu Xia, som sier at ektemannens sykdom ikke kan behandles.

Ber Norge kreve at Liu får reell frihet

– Vi forventer at norske myndigheter, i likhet med andre land, nå krever at både han og konen skal være frie og uten begrensninger. Det er kanskje særlig viktig å vise at man fortsatt er opptatt av henne og hennes sak.

Liu, som ifølge Folkvord selv er svært syk, har også vært i husarrest som straff for at mannen hennes fikk fredspris. Folkvord frykter at hennes sak kan forsvinne fullstendig om Liu Xiaobo skulle dø.

TOBY MELVILLE / X90004

Han synes også det er viktig at norske myndigheter finner ut hva Liu Xaobos løslatelse betyr i praksis.

– Får han kommunisere, for eksempel? Det er viktig at vi spør, og det må også norske myndigheter gjøre.

Det har vært stille fra Liu Xiaobo selv etter løslatelsen. Faktisk er det vanskelig å vite sikkert hvor han er.

Amnesty mener fortsatt at regjeringen må være kritisk mot Kinas menneskerettighetsbrudd, også i offentligheten.

– Men akkurat nå er det viktigst at de tar direkte kontakt med kinesiske myndigheter for å få klarhet i situasjonen til Liu Xiaobo og særlig hans kone, Liu Xia, sier Folkvord.

Kina: – Ingen land har rett til å blande seg

USA har allerede, i motsetning til Norge, uttalt seg tydelig om saken. De har bedt Kina om å la fredsprisvinneren og kona bevege seg fritt, og sagt at Liu selv bør få velge hvilke leger som skal behandle ham.

Det faller ikke i god jord hos det kinesiske utenriksdepartementet.

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, sier talsperson Lu Kang, ifølge NTB.

Lu legger til at alle er like foran loven i Kina, og at andre land burde respektere Kinas judisielle suverenitet istedenfor å bruke enkeltsaker for å blande seg.

Aktive i sosiale medier.

Utenriksministeren pleier å være aktiv på Twitter når det skjer store og små hendelser i verden.

I skrivende stund er det ikke lagt ut noe på Twitter om denne saken, men det skal understrekes at Utenriksdepartementet forteller at Brende selv er på reise.

Det samme gjelder statsminister Erna Solberg, som nå er på reise på Vestlandet.

Spent diplomatisk situasjon

Da Norge ga Nobels fredspris til Liu Xiaobo i 2010, utløste det en diplomatisk krise mellom Norge og Kina. Det var ingen politisk kontakt mellom landene frem til desember 2016, da regjeringen fortalte at forholdet mellom Norge og Kina var tilbake til normalt.

Det utløste flere statsrådsbesøk til Kina. Utenriksministeren selv var i Beijing for å møte Kinas statsminister da forholdet normaliserte seg i desember. Etter det har flere norske statsrådet besøkt landet.

I starten av april var Solberg på et fire dagers offisielt besøk i Kina. Hun møtte blant andre president Xi Jinping i Folkets Store Hall ved Den himmelske freds plass.

En offisiell velkomstseremoni og bankett med statsminister Li Keqiang som vertskap sto også på programmet.

Med seg på turen hadde regjeringssjefen utenriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H), samt en stor delegasjon med representanter fra norsk næringsliv.

I mai var fiskeriminister Per Sandberg (FrP) på besøk til Kina, og tidlig i juni gjennomførte olje- og energiminister Terje Søviknes sitt første lange utenlandsreise som statsråd.

Disse besøkene kan tyde på at forholdet mellom Norge og Kina stabiliserer seg. At statsrådene er forsiktige med å uttale seg i denne saken, kan tyde på at det fortsatt er en diplomatisk vei å gå.