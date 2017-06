I dette NATO-landet raser en krig. På to år er 2844 drept.

«En landsbyvakt og to soldater er drept i det østlige Tyrkia. En omfattende operasjon mot PKK er i gang i Diyarbakir». «48 PKK-medlemmer er «nøytralisert», mens de tyrkiske militære fortsetter med sine luftangrep».

Slik lyder to typiske overskrifter i den tyrkiske avisen Hurriyet den siste uken.

Vi ser artikler om det omtrent hver eneste dag, men det hører til sjeldenhetene at krigen mot gruppen som Tyrkia anser som en terrorgruppe, får de helt store oppslagene.

Fakta: 40.000 drept gjennom over 30 år med konflikt PKK (Kurdistans Arbeiderparti) er en venstreorientert kurdisk organisasjon, som under Abdullah Öcalans ledelse startet et væpnet opprør i 1984. Bakgrunnen var misnøye med det som ble ansett som diskriminering av den kurdiske minoriteten i Tyrkia (15–20 prosent av befolkningen). Siden 1984 er over 40.000 mennesker blitt drept. PKK anses som en terrorgruppe av Tyrkia, USA og EU. Öcalan sitter i fengsel på en øy utenfor Istanbul. En våpenhvile som ble innledet i 2013, ble avsluttet den 20. juli 2015. Folkevalgte kurdiske ordførere er blitt fjernet fra stillingene sine. 11 medlemmer av parlamentet fra det kurdiskvennlige partiet HDP er blitt fengslet i Tyrkia. Den mest fremgangsrike kurdiske presidentkandidaten ved forrige valg, Selahattin Demirtas, er blant dem. Tyrkiske myndigheter har sagt de ønsker å få ham dømt til en 142 år lang fengselsstraff.

– 1068 drepte på ni måneder

Det ble heller ikke hovedoppslag i avisen da den tyrkiske innenriksministeren Süleyman Soylu i en tale lørdag erklærte at sikkerhetsstyrkene i løpet av de siste ni månedene hadde tatt livet av 1068 PKK-krigere.

Krigen mot PKK raserer nemlig ikke lenger i hele boligområder i det sørøstlige Tyrkia, der kurderne står sterkest. PKKs militante medlemmer er blitt presset ut av byene og har søkt tilflukt oppe i fjellene, der det er lettere for dem å holde ut. Krigen er slik sett usynlig for de fleste tyrkere og for omverdenen.

– Det stemmer nok at de fleste tyrkere ikke er så opptatt av krigen mot PKK. De er mer opptatt av krigen i Syria, sier Cüneyt Akalin, professor i statsvitenskap ved Istanbul Arel Universitetet.

Flere drepes i Tyrkia enn i Ukraina

Minst 2844 personer ble drept mellom 20. juli 2015 og 30. mai i år, ifølge International Crisis Group (ICG).

En analyse av ICGs tall over Tyrkias krig mot PKK og FNs tall over antallet drepte i konflikten i Øst-Ukraina, tyder på at antallet drepte i de to krigene siden 20. juli 2015 har vært omtrent det samme.

Men mens antallet drepte i Ukraina-krigen har gått kraftig ned siden høsten 2015, så fortsetter tapstallene i Tyrkias krig mot PKK å ligge høyt.

Mens 992 ifølge FNs rapporter er drept i Ukraina siden 15. november 2015, så er det tilsvarende tallet i Tyrkia minst 2300.

Fakta: Sprikende tall over antallet drepte i Tyrkia International Crisis Group mener minst 2844 personer er drept i krigen mellom Tyrkias sikkerhetsstyrker og PKK-tilknyttede militser siden 20. juli 2015. Men tallene kan være enda høyere. De stridende partene har konsekvent opplyst at de har drept 2–3 ganger så mange som det ICG har registrert. Mens ICGs tall viser at 455 PKK-medlemmer ble drept i løpet av de ni månedene fra september 2016 til mai 2017, så hevder altså den tyrkiske innenriksministeren at over dobbelt så mange, 1068, er blitt drept.

Krigen flyttet fra byene til landsbygda

I krigens første fase, i 2015 og begynnelsen av 2016, foregikk mye av krigføringen i tettbebygde områder i flere byer i det sørøstlige Tyrkia. Hele bydeler ble lagt i grus.

Det kunne Aftenpostens reportasjeteam bevitne da de besøkte byen Cizre i mars 2016.

Men denne krigen i byen hadde ikke folkets støtte, mener Vapan Coskun, professor det juridiske fakultet ved Dicle Universitetet i Diyarbakir i det sørøstlige Tyrkia.

– Hvis PKK forsøker det samme igjen, så vil det ikke bli akseptert av folket i regionen, mener han.

Nå har krigen i byene stilnet, og tyrkiske myndigheter sa i vinter at de planla å bygge tusenvis av boliger til mennesker som var blitt husløse.

Men kamphandlingene fortsetter altså, med i snitt over 100 drepte hver måned.

– De fleste tyrkere mener vi må eliminere PKK. Men de mener også at vi må finne en politisk løsning. Selv den mest nasjonalistiske tyrker erkjenner at kurderne er her, de fleste er veldig hyggelige mennesker, og vi må finne en måte å leve sammen på, sier professor Akalin.

Tyrkia sterkt kritisert for brudd på menneskerettighetene

Kontoret til FNs kommissær for menneskerettigheter (OHCHR) ga i mars i år ut en rapport der de slår fast at minst 2000 mennesker ble drept i konflikten mellom juli 2015 og desember 2016.

Over en halv million mennesker har flyktet fra krigføringen.

OHCHR sier de har dokumentert mange tilfeller av overdreven bruk av vold, dertil drap, forsvinninger, tortur og ødeleggelse av hus.

OHCHR skriver i en uttalelse til Aftenposten at de følger med på situasjonen i Tyrkia, selv om de ikke får lov til å ha representanter på plass i konfliktområdet.

– Det høye antallet drepte mennesker som myndighetene rapporter om, tyder på at den militære aktiviteten fortsatt er høy i området, sier talskvinne Elizabeth Elizabeth Throssell i OHCHR. – Vi ga uttrykk for vår dype bekymring over situasjonen i det sørøstlige Tyrkia i vår rapport fra mars i år. Vi ba myndighetene om å etterforske rapporter om alvorlige brudd på menneskerettighetene. Så vidt vi kjenner til har ikke noen slik etterforskning funnet sted.

Tyrkiske myndigheter avfeide FN-rapporten som «uakseptabel».

– De ikke underbygde påstandene i rapporten minner mest om PKKs propaganda, het det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet.

Tyrkisk frykt for PKK førte dem inn i Syria-krigen

Tyrkia har gjennom mange år bombet det de mener er PKK-baser i både Irak og Syria. Sommeren 2016 rykket de inn i Syria med store bakkestyrker for å hindre at kurdiske styrker skulle få kontroll med hele det nordlige Syria og grensen mot Tyrkia.

Tyrkia mener den sterkeste kurdiske gruppen i Nord-Syria, YPG, er en gren av PKK og at de også må regnes som terrorister.

– Vi har drept 3000 IS-krigere og 10.000 medlemmer av PKK, skrøt Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan under valgkampen før folkeavstemningen i Tyrkia tidligere i år.

Tyrkia er da også svært kritisk til at USA har valgt å støtte YPG, slik at de skal kunne fungere som koalisjonens bakkestyrker mot IS i Syria.