Flavio di Giacomo i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) skriver på Twitter at 80 overlevende er brakt til havnebyen Brindisi i Sørøst-Italia. De overlevende har sagt til ansatte i IOM at det var om lag 140 personer ombord i gummibåten som kantret. Rundt 60 migranter skal være savnet, skriver Di Giacomo.

Så langt i år er over 2.000 båtflyktninger enten omkommet eller meldt savnet etter forsøk på å ta seg over Middelhavet til Europa.