Søndag kveld skal en selvmordsbomber skjult i heldekkende kvinnedrakt ha slått til inne i en flyktningleir i Anbarprovinsen, vest i Irak.

Ifølge en lokal tjenestemann, Taha Abdul-Ghani, skjedde angrepet mens myndighetene var i gang med å gi ly til flyktninger som hadde rømt fra byen Qaim, som har vært holdt av IS.

En politimann skal være blant de drepte. Politimannen skal ha fattet mistanke mot personen i den heldekkende drakten og valgte å omfavne personen – formodentlig for å begrense skadene – idet eksplosivene ble detonert.

I tillegg til de 14 drepte, ble 20 skadet i angrepet. IS har ikke tatt på seg skylden, men moduset stemmer med tidligere angrep i provinsen, melder AP.

Gjemmer seg blant flyktningene

Mandag morgen sprengte i tillegg to kvinner seg selv i Mosul. Kvinnene gjemte seg blant en gruppe flyktende sivile.

Alaa al-Marjani / REUTERS / NTB SCANPIX

Å bruke kvinnelige selvmordsbomber mot flyktninger er en av IS siste taktikker, sier Ali Abdullah Hussein, som er offiser i den irakske hæren, til The Associated Press.

– De kom opp fra en kjeller før de sprengte seg, sier Hussein.

Angrepet skjedde i området rundt den ødelagte al-Nuri Moskeen, som var hovedmålet for de irakske styrkene i forrige uke. IS skal nå kun kontrollere rundt en kvadratkilometer inne i Mosul.

ERIK DE CASTRO / REUTERS / NTB SCANPIX

Hussein mener at minst fire slike angrep mot irakske styrker har funnet sted den siste uken, og at IS bruker de flyktende sivile. Styrkene har derfor vært mer mistenksomme mot flyktninger, også mot grupper av kvinner og barn.

IS tok Mosul i et angrep som kun varte noen få dager for mer enn tre år siden. Nå har motangrepet vart i snart ni måneder.