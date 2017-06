Nyhetsbyrået Reuters melder om nyheten og referer til en uttalelse fra myndighetene i Bagdad.

Moskeen ligger i det lille området av Mosul som IS fortsatt kontrollerer. Å nå frem til moskeen og erobre den, har vært et viktig mål for styrkene som kjemper for å gjenerobre byen fra IS.

Al-Nuri-moskeen anses som den viktigste moskeen i Mosul.