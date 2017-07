Se flere sterke bilder fra Mosul nederst i saken.

Stormløpet mot Mosul har nå pågått i over 250 dager – tre måneder lengre enn det historiske slaget om Stalingrad under andre verdenskrig.

Irakske styrker proklamerte for få dager siden seier, men noen hundre IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen og kampene fortsetter.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS har avfyrt 29.000 artillerirunder, raketter og granater mot IS-kontrollerte områder i Mosul siden offensiven startet 17. oktober i fjor.

Koalisjonen har også gjennomført nærmere 1.200 artilleriangrep mot de IS-kontrollerte områdene, og amerikanske, britiske, franske, belgiske og australske kampfly har gjennomført over 1.000 flyangrep mot byen, til gjentatte advarsler fra FN og hjelpeorganisasjoner som frykter for den gjenværende sivilbefolkningens skjebne.

– Kampen om Mosul er ikke over

Nils Butenschøn er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter. Han tror at kampen mot IS i Mosul snart er vunnet. Men det betyr ikke nødvendigvis at kampen om Mosul snart er over.

– Det er mange som tror at det er nå de store problemene i den nye fasen begynner, sier han.

Han påpeker at Mosul primært er en sunnimuslimsk by, men de irakske styrkene som har frigjort byen er i all hovedsak sjiamuslimske. Det kan skape problemer når en ny maktbalanse i Mosul skal opprettes.

– Hvordan skal dette maktvakuumet fylles? Hvordan skal man hindre at det danner seg nye lommer av IS-sympatisører? Det er svære sikkerhetsutfordringer og politiske utfordringer i Mosul, selv om den militære kampen mot IS snart er vunnet, mener Butenschøn.

Sivilforsvaret: 4000 døde i ruinene

Rundt 100.000 irakske soldater og politifolk, 16.000 militssoldater og 40.000 kurdiske soldater har deltatt i offensiven mot Mosul, og de har heller ikke spart på ammunisjonen.

80 prosent av Vest-Mosul er ifølge lokale myndigheter lagt i grus, og lukten av lik henger ifølge øyenvitner tungt over ruinene.

Sivilforsvaret i Mosul anslår at det ligger 4.000 døde begravd i restene av det som en gang var Iraks nest største by, og mange av dem blir trolig aldri funnet.

Møter ofre som har mistet hele familien

Et stort antall sårede sivile har de siste ukene strømmet ut av Mosul, forteller helsearbeidere fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

– De kommer med splintskader, de blør fra øynene, de er skutt i hodet, de har vært begravd i ruinene, er traumatisert av flyangrep, artilleri, snikskyttere og bomber, de har mistet hele familien og noen av dem dør rett etter at de ankommer, fortalte ICRCs talskvinne Iolanda Jaquernet nylig.

Tusenvis

Ifølge Antiwar.com er nærmere 5.000 mennesker drept i kamphandlinger i Irak den siste måneden, og det er over 60 prosent flere enn i mai. De aller fleste er drept i Mosul.

Nærmere 2.000 av ofrene var sivile, 2.900 skal ha vært opprørere og rundt 100 var medlemmer av irakske sikkerhetsstyrker og kurdisk milits, viser oversikten, som blant annet bygger på opplysninger fra irakske medier.

– Forferdelig høy pris

Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, konstaterer at prisen for å gjenerobre Mosul har vært «forferdelig høy».

Opptil 1.200 sivile er med sikkerhet drept i koalisjonens angrep mot Mosul de siste åtte månedene fastslår Airwars, men medgir at det virkelige tallet trolig er langt høyere.

– Flere hundre, kanskje flere tusen andre kan ha mistet livet som følge av koalisjonens angrep, men det er umulig å fastslå med sikkerhet, konstaterer de.

– Bemerkelsesverdig

Melany Markham er Flyktninghjelpens kommunikasjonsrådgiver i Irak. Hun forteller at situasjonen i Mosul fortsatt byr på store problemer i deres humanitære arbeid.

– Store deler av byen er fortsatt voldelig og usikker. Det gjør det vanskelig for oss å fastslå hvilke behov som er der, sier Markham til Aftenposten på telefon fra Irak.

Flyktninghjelpen bidrar nå blant annet med vannforsyninger til befolkningen, og holder på rekonstruere et vannverk som kan forsyne opp mot 100.000 personer med drikkevann. De bidrar også med kontanter til de som trenger det, reparerer hus og hjem, og bistår personer som har mistet sine identifikasjonspapirer juridisk.

Markham forventer ikke at Mosul roer seg ned umiddelbart etter at IS er drevet ut, og innrømmer også at det vil være noe spenning mellom de forskjellige religiøse og etniske gruppene – inkludert sunni- og sjiamuslimer.

Hun velger likevel å fokusere irakernes vilje til å gjenoppbygge.

– Det gjøres en fantastisk humanitær innsats, men det som er bemerkelsesverdig er innsatsen irakerne selv legger ned. Folk reparerer husene sine, setter opp egne forretninger, og folk i Øst-Mosul åpner opp hjemmene sine for dem som er drevet vekk fra sine. Det er en utrolig innsats blant Mosuls innbyggere for å få livet tilbake til normalen, sier hun.

