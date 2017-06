Indias statsminister: Å drepe folk på grunn av kuer er uakseptabelt

Modis bemerkninger torsdag, som var hans første om det dødelige ku-borgervernet i India på over et år, kom få dager etter at en muslimsk tenåring ble knivstukket til døde på et tog etter å ha blitt anklaget for å frakte med seg storfekjøtt.

– Å drepe folk i Gau Bhaktis (kudyrkelsens) navn er uakseptabelt. Dette er ikke noe Mahatma Gandhi ville bifalt, sier statsministeren.

De siste månedene har flere tatt loven i egne hender og drept muslimer og hinduer som tilhører lavere kaster, som de mener har drept kuer eller spiser storfekjøtt.

Nylig ble 15-årige Junaid Khan og tre av hans brødre angrepet i det som tilsynelatende var en krangel om seter på et tog fra New Delhi. Fire personer er pågrepet etter hendelsen, som førte til omfattende demonstrasjoner rundt om i India mot den typen vold.

–Ingen person i denne nasjonen har rett til å ta loven i sine egne hender. Vold har aldri, og vil aldri, løse noe som helst problem, sier Modi.

Indias hinduistiske majoritetsbefolkning betrakter kua som hellig. I flere delstater er det å slakte kyr en straffbar handling, men det straffes ikke med døden.

