Irakiske styrker anklages for grusomme overgrep - én person skal ha skåret hodet av 50 mennesker

Magda Gad har dekket offensiven mot IS i ett år for Expressen og forteller nå om krigsforbrytelsene hun er blitt vitne til, begått av irakiske sikkerhetsstyrker som også Norge har vært med på å trene opp og samarbeider tett med.

– Jeg har holdt tett lenge, men nå har jeg valgt å bryte tausheten og gå ut med det jeg har sett – at jeg er blitt vitne til krigsforbrytelser, skriver hun.

Halshogging

Gad forteller hvordan unge menn blir bakbundet, mishandlet og skutt fra kloss hold, og hun forteller om rakettangrep mot tett befolkede bydeler med tusenvis av kvinner og barn.

Expressen-journalisten forteller også om Falah Aziz, «politiets egen halshugger», som skryter av å ha skåret hodet av 50 levende mennesker og av å ha drept i alt 130 IS-krigere.

– Jeg sverger på at vi hver dag slakter dem, som de har slaktet oss, sier han til avisen.

På Facebook-siden sin holder han opp en blodig kniv på profilbildet. Filmer viser hvordan han skjærer hodet av en mann mens irakiske politifolk står og ser på. På en annen film går Aziz sammen med irakiske styrker rundt med et avkappet hode, og andre opptak viser hvordan de grovt mishandler bakbundne menn på et gulv.

Ifølge Expressen ser Aziz ut som en hvilken som helst irakisk politimann eller soldat.

Tortur av fanger

Danske soldater som er stasjonert ved al-Asad-basen i Irak, rapporterer også om overgrep begått av irakiske styrker.

Soldatene, som inngår i den internasjonale koalisjonen mot IS, har ifølge Information sendt gjentatte bekymringsmeldinger hjem til Danmark, der de har fortalt om tortur av fanger.

Forsvarsledelsen i Danmark har imidlertid ikke tatt saken opp med irakerne, angivelig av «av frykt for forholdet til de irakiske samarbeidspartnerne», skriver den danske avisen.

Ukjent for Norge

Norske soldater er også stasjonert ved al-Asad-basen i Irak, som blir drevet av den irakiske spesialstyrken Counter Terrorism Service (CTS), men har ifølge forsvarsdepartementet ikke registrert overgrep slik de danske soldatene og Expressens journalist i Mosul forteller om.

– Norske soldater ved al-Asad-basen har ikke registrert slike hendelser har skjedd. Det ligger i instruksen til våre styrker i operasjon Inherent resolve at slike forhold skal rapporteres, opplyser spesialrådgiver Birgitte Frisch til NTB.

Krigsforbrytelser

Professor emeritus i folkerett Ove Bring er ikke i tvil om at halshuggingene og mishandlingen av de angivelige IS-krigerne er krigsforbrytelser.

– Dette er en oppførsel som har vært ulovlig siden 1899 og den første fredskonferansen i Haag, sier han til Expressen.

Ifølge irakiske myndigheter er slaget om Mosul, som IS tok kontroll over i 2014, nå helt i sluttfasen. Irakiske styrker har de siste ukene kjempet for å ta tilbake kontrollen over gamlebyen.