Iraks militære: IS har sprengt symbolsk viktig moské i Mosul

Det heter det i en uttalelse fra myndighetene i Bagdad. De irakske spesialstyrkene, som kjemper mot IS, skal ha stått bare 50 meter fra moskeen, ifølge uttalelsen.

En major i spesialstyrkene sier til Sky News at IS plantet sprengstoff i bygningen og så detonerte det.

Moskeen ligger i det lille området av Mosul som IS fortsatt kontrollerer. Den har stor symbolverdi for ekstremistgruppen fordi det var der IS-lederen erklærte seg selv som lederen for alle verdens muslimer.

Gjennom sitt propagandaorgan Amaq påstår IS at moskeen, som er over 800 år gammel, ble ødelagt i et amerikansk luftangrep. Siden området er for farlig, er det foreløpig umulig å verifisere de motstridende påstandene fra IS og irakske myndigheter.

Erik De Castro / Reuters / NTB scanpix

Kamper i gamlebyen

Å nå frem til moskeen og erobre den, har vært et viktig mål for styrkene som kjemper for å gjenerobre Mosul fra IS.

Irakske styrker og militsgrupper startet tidligere denne uken en offensiv mot gamlebyen. Det er trolig fortsatt rundt 100.000 sivile i bydelen, ifølge estimater fra FN.

Al-Nuri-moskeen anses som den viktigste moskeen i Mosul. Den er kjent for sin skjeve minaret.

Aftenposten besøkte Mosul tidligere i år. Da skrev vår korrespondent at det blir utfordrende for irakerne å unngå et blodbad når de rykker inn i gamlebyen.

Marko Djurica / Reuters / NTB scanpix

Gamlebyen omringet

Irakske styrker har omringet gamlebyen, og tjenestemenn i hæren har uttalt at de håpet å ta tilbake kontrollen over moskeen innen eid-feiringen, som markerer slutten på ramadan.

Om IS drives ut av Mosul vil de i praksis bety slutten på den irakske delen ekstremistgruppens selverklærte kalifat, skriver Reuters. Gruppen holder fortsatt store områder i nabolandet Syria, men er også der på defensiven.

Nyhetsbyrået skriver at Baghdadi har overlatt forsvaret av Mosul til lokale krigere. Selv gjemmer han seg trolig i grenseområdet mellom Irak og Syria, ifølge kilder i det amerikanske og irakske forsvaret.