Israel har fengslet hundretusenvis av mindreårige

– Det sitter nå nærmere 7.000 palestinere bak murene i Israel, over 300 av dem er mindreårige. Den yngste er bare tolv år gammel og soner en dom på to år, forteller Laith Abu Zeyad til NTB.

Han arbeider for den palestinske menneskerettighetsorganisasjonen Addameer, som gir rettshjelp og annen støtte til fangene.

I 2012 stormet israelske soldater organisasjonens kontor i Ramallah og tok med seg datamaskiner og dokumenter.

– Stolen du sitter i, tilhører forresten en kollega, Hassan Safadi. Han har sittet i såkalt administrativ forvaring i Israel i ett år nå. Hverken han eller vi har fått vite hva han anklages for, forteller Zeyad.

Mange mindreårige palestinere tas også til fange uten å ha utøvd vold, konstaterer han.

– Alt de har gjort, er å skrive noe på Facebook. Få timer senere sparker soldater inn døren deres og henter dem, forteller han.

Norsk kritikk

Noe av det første Børge Brende (H) gjorde som utenriksminister, var å kritisere Israels fengsling og mishandling av palestinske barn.

– Et klart brudd på internasjonale konvensjoner, slo han fast under et besøk i Israel i desember 2013, blant annet i møte med sin israelske kollega Avigdor Lieberman.

– Jeg tror nok Lieberman fikk med seg hva jeg og Norge mener om denne helt uakseptable praksisen som må opphøre omgående, sa Brende.

Foto: Nils-Inge Kruhaug / NTB scanpix

Knivstakk soldat

Suleiman Khatib vet hvordan det er å sitte i fengsel. Som 14-åring knivstakk han en israelsk soldat på Vestbredden. Soldaten ble lettere såret, og en israelsk militærdomstol dømte Khatib til 15 års fengsel.

– Jeg slapp ut etter ti og et halvt år, forteller han. Forholdene bak murene beskriver han som ekstremt tøffe. Cellene var trange og overfylte, det var lite mat, om vinteren frøs de, og om sommeren var det kvelende varmt.

– Det var en evig kamp. Vi sultestreiket og kjempet oss til bedre soningsforhold, men kort tid etter var det tilbake til det gamle, forteller han.

Amerikansk bekymring

En fersk rapport om Israel fra amerikansk UD konstaterer at det var «en betydelig økning i fengslingen av mindreårige» palestinere i 2016.

Rapporten påpeker videre at israelske soldater ofte utsetter barna for overdreven maktbruk, til tider med døden til følge.

Barna som tas til fange, mishandles og nektes rettferdige rettssaker. De tvinges til å undertegne tilståelser skrevet på hebraisk som de ikke forstår, og de mishandles i fangenskap, konstaterer rapporten.

Foto: Nils-Inge Kruhaug / NTB scanpix

Tortur

Dette er i tråd med hva palestinske, israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner lenge har dokumentert.

– Ungene bankes opp alt i bilen etter pågripelsen, og under avhør utsettes de for både psykisk og fysisk tortur, sier Laith Abu Zeyad i Addameer.

– Israel kaller det «moderat, fysisk press», men dette er tortur. Noen av barna har fortalt om vanntortur, andre om seksuelle overgrep, slag og spark, isolasjon og frykt. Alt dette er brudd på internasjonale konvensjoner, ingenting kan rettferdiggjøre det, sier han.

Foto: Nils-Inge Kruhaug / NTB scanpix

Skyter for å drepe

Lederen for den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem, Hagai El-Ad, er enig. Han er også dypt bekymret over at stadig flere palestinske barn blir skutt og drept av israelske sikkerhetsstyrker.

– Det har helt åpenbart utviklet seg en kultur og en atmosfære der dette er akseptert. Slike drap blir nå enten oversett eller direkte hyllet av israelske ledere, sier El-Ad til NTB.

Disse barna og ungdommene, som er bevæpnet med steiner, kjøkkenkniver og sakser, utgjør ingen dødelig fare for tungt bevæpnede soldater som er iført beskyttelsesutstyr og ofte står bak sperringer, mener B’Tselem.

– Helt klart ikke. Vi har gransket en rekke av disse drapene og funnet at det ikke har foreligget noe som kunne rettferdiggjøre beslutningen om å skyte for å drepe, sier El-Ad.