Israelsk domstol: Ulovlig å be kvinner flytte seg på grunn av ultraortodokse menns ønsker

Det har en domstol i Jerusalem bestemt. Søksmålet ble fremmet av 83 år gamle Renee Rabinowitz.

Like etter at hun hadde gått om bord på en flyvning fra Newark, som ligger like utenfor New York, til Tel Aviv i 2015, spurte en flyvert 83-åringen om hun gikk med på å flytte seg.

Rabinowitz flyttet seg til et annet sete, men saksøkte senere El Al fordi hun følte seg «dypt ydmyket».

Vil ikke sitte ved siden av kvinner

El Al, Israels største flyselskap, har sagt at det forsøker å imøtekomme ultraortodokse menn som viser til religiøse regler og vil unngå nærkontakt med kvinner de ikke er gift med.

Samtidig har flyselskapet sagt at det aldri presser kvinner til å gå med på å bytte sete, skriver nyhetsbyrået Reuters.

NIR ELIAS / X90070

Må betale oppreisning

Israels bevegelse for progressiv jødedom, som representerte Rabinowitz i søksmålet, mente El Als praksis brøt med landets diskrimineringslovgivning.

Nå har flyselskapet fått ordre om å sende ut et skriftlig direktiv til sine ansatte, hvor de informerer om at det er ulovlig å be kvinner flytte seg i slike situasjoner.

Rabinowitz får 6500 shekel, rundt 15 600 kroner, i oppreisning.

– Det føles godt at selskapet nå må fortelle ultraortodokse menn som vil at kvinner skal flytte seg, at det ikke kan gjøre det, sier hun til israelsk radio.

De siste årene har det vært flere tilfeller der fly er blitt forsinket fordi ultraortodokse menn nekter å sitte ved siden av kvinner, skriver Reuters.