Israelsk korrupsjonsdømt eksstatsminister løslatt før tiden

Torsdag ble 71 år gamle Olmerts søknad om å redusere soningstiden på 27 måneder med en tredel innvilget, og søndag morgen var han ute. Han ble ført vekk av sikkerhetstjenesten i landet og kjørt rett hjem. Olmert ville ikke snakke til pressen da han dro fra fengselet, og det har han heller ikke i lov til i henhold til betingelsene for den tidlige løslatelsen. Han må bidra i frivillig arbeid, melde seg for politiet to ganger i måneden og får ikke snakke med mediene eller forlate landet i prøvetiden sin.

– Benådningskommisjonen aksepterte alle våre argumenter, sa Olmerts advokat Shani Illuuz torsdag.

Olmert er funnet skyldig i å ha tatt imot bestikkelser da han var ordfører i Jerusalem i årene 1993 til 2003, samt da han var handels- og industriminister i årene etter. Dommen lød først på seks års fengsel, men ble anket og senere redusert. Olmert begynte soningen i februar 2016.

Ifølge israelske medier har Olmert sonet i en spesialavdeling som er kjent som «VIP-avdelingen» i fengselet Maasiyahu sørøst i Tel Aviv. Dette angivelig fordi han har kjennskap til statshemmeligheter.