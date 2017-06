Johnny Depp kan bli siktet for mened i Australia

Depp og hans daværende kone Amber Heard måtte krype til korset og be offentlig om unnskyldning for å ha smuglet parets to små hunder inn i Australia i 2015. Depps advokater hevdet det hele dreide seg om en misforståelse, men i forbindelse med en annen sak mellom Depp og hans tidligere managere i TMG kommer det fram at Depp var fullstendig klar over at han brøt australsk lov. Australias visestatsminister Barnaby Joyce sier nå at han kanskje må ta en ny titt på saken mot Depp, i lys av de nye opplysningene.

– Hvis anklagene er sanne har vi et ord for sånt: Mened, sier han til Australian Broadcasting Corporation.

Det er ikke lenge siden sist Johnny Depp var i hardt vær. Nylig spøkte han med presidentdrap på festival.

Joyce begynte en ordkrig da han i 2015 truet med å avlive hundene til Depp og Heard om de ikke pelte seg tilbake til USA. Han latterliggjorde også videoen med unnskyldningen og sa at Depp så ut som om han var på audition til «Gudfaren». Depp slo tilbake og sa at Joyce ser ut som han er innavlet med en tomat.

Depp var også i hardt vær i forrige uke, da han måtte beklage at han spøkte med å drepe president Donald Trump.