Jordan vil kvitte seg med kontroversiell lov som skjermer voldtektsmenn

Det er forventet at det jordanske parlamentet i neste uke fjerner den kontroversielle loven.

Under dagens lovverk risikerer kvinner som er voldtatt, fengsel og tvangsekteskap. Det er også en risiko for å bli drept av familiemedlemmer, som mener kvinnen har brakt skam over familien, skriver nyhetsbyrået AP.

En «vanlig» praksis er at offeret gifter seg med gjerningsmannen. Dermed slipper mannen straff for voldtekten.

Kvinnerettighetsforkjempere sier at en oppheving av loven, artikkel 308, vil være en seier, men at problemet også er en integrert del av det jordanske samfunnet. Det juridiske systemet gavner ofte mannlige gjerningsmenn, mener flere.

– Det handler om den patriarkalske mentaliteten i et samfunn som aldri straffer menn, sier advokat og aktivist Asma Khader til AP.

Slår følge med Egypt og Marokko

Praksisen ved å la voldtektsmenn slippe straff hvis de gifter seg med offeret er opphevet i Egypt og Marokko, men praktiseres fortsatt i Tunisia, Libanon, Syria, Libya, Kuwait, Irak, Bahrain, Algerie og de palestinske områdene, ifølge Human Rights Watch.

Dommer Jehad al-Duradi, som ofte håndterer seksuelle familievoldssaker i Jordan, sier at kvinner som aksepterer å gifte seg med overgrepsmannen ofte handler i desperasjon.

Han forteller AP om et tilfelle hvor en 15 år gammel jente ble voldtatt av søsterens mann. På den gravide tenåringens forespørsel godkjente dommeren et ekteskap mellom voldtektsmannen og 15-åringen.

– Voldtektsmannen unnslapp straff og kastet sin nye kone ut av hjemmet på bryllupsdagen, og etterlot henne til å klare seg selv, forteller al-Duradi.

Darwins evolusjonslære skal ikke lenger være pensum i Tyrkia. Den er for kontroversiell og vanskelig, hevder myndighetene.

Sam McNeil / TT / NTB scanpix

Mørketall: – Vil unngå offentlig skam

Voldtektsmenn som slipper straff er ikke den eneste praksisen som får menneskerettighetsorganisasjoner til å reagere.

En mann som utfører såkalte «æresdrap» kan få mildere straff hvis kvinnen skal ha hatt sex utenfor ekteskap. En annen jordansk lov sier at en dømt drapsmann kan slippe unna med ett år i fengsel, hvis han handlet «i stort sinne som resulterte i en ulovlig og farlig handling» mot offeret.

ALI JAREKJI / Reuters

Hvis offerets familie trekker anklagene, kan straffen bli halvert. Enkelte gjerningsmenn i Jordan har sonet så lite som seks måneder i fengsel for drap på en datter eller søster.

Journalist og forfatter bak boken Ære være mine døtre Lene Wold har tidligere fortalt Aftenposten at det er ingen deler av Koranen som oppfordrer til «æresdrap».

– Mennene ser på seg selv som ofre som blir tvunget til å drepe av samfunnets forventningspress og gammel tradisjon. Ingen av drapsmennene jeg har snakket med anklager islam for presset, sa hun til Aftenposten i mars.

Fakta: Æresdrap Æresdrap er drap som begås for å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som føler seg krenket. Som regel er det kvinner i tradisjonelle og mannsdominerte samfunn som er mest utsatt. Ofte har æresdrapet sin bakgrunn i normer som tilsier at kvinners seksualitet må kontrolleres av mennene i familien. I europeiske medier er det ofte blitt hevdet at det er sammenheng mellom æresdrap og islam, men forskere har påvist at æresdrap også forekommer i ikke-muslimske samfunn. Bakgrunnen må derfor søkes i tradisjoner og kultur og ikke i religion. Kilde: Store norske leksikon

Al-Duradi sier domstolene i Jordan har pålagt strengere straffer for æresdrap de siste årene. Ifølge dommeren har ingen dømte drapsmenn fått en dom på mindre enn 10 år siden 2010.

– Teksten i loven er ikke endret, men tolkninger er annerledes, sier han.

Jordans viktigste straffedomstol behandlet 182 voldtektssaker i 2015, og 168 i 2016. Blant disse utgjorde 39 drap av kvinner i 2015, inkludert ni æresdrap. I 2016 var det 36 drap, ni av disse blir regnet som æresdrap.

Samar Muhareb, som jobber for å gi rettshjelp til kvinner, mener tallene er langt høyere fordi mange angrep ikke blir rapportert.

– Lokalsamfunnene foretrekker å håndtere disse forbrytelsene selv, for å unngå offentlig skam. Dette på bekostning av kvinnene, sier Muhareb.

Hun har intervjuet mennene som begår æresdrap: – Drapsmennene ser på seg selv som ofre

Fikk du ikke med deg serien vår om skam og ære? Les alle sakene her: