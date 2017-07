– Xi Jinping kommer hit for å feire. Men vi skal vise ham at det i stedet er tid for å demonstrere, sier Joshua Wong da Aftenposten møter ham på en Starbucks-kafé i Admiralty på Hongkong Island:

– Jeg håper cirka 100.000 blir med ut for å kreve demokrati. Vi skal gå i tog fra Victoria Park til Hongkong-regjeringens hovedkvarter.

Hongkongs unge opposisjonsleder er kun måneder eldre enn gjenforeningen mellom Hongkong og Kina, et 20-årsjubileum som hverken den kinesiske sentralregjering eller Hongkong-myndighetene vil at skal bli forstyrret av demonstrasjoner.

Kin Cheung /AP/ NTB scanpix

Sikkerhetstiltakene rundt jubileumsfeiringen, og ikke minst rundt president Xi, er omfattende.

Netflix-berømmelsen

Den unge mannen som utfordrer Kinas sterke leder, drikker litt fra plastkruset mens han forsøker ikke å la seg merke med at andre kaffekunder stirrer eller peker, mer eller mindre diskret.

JØRGEN LOHNE

Allerede som 14-åring startet han sin første protest mot Beijing. Da ledet han gruppen Scholarism, som med suksess kjempet imot at Hongkongs skoleverk skulle innføre «moralsk og nasjonal opplæring», for å styrke lojaliteten til Beijing.

Som 18-åring ble Wong internasjonalt kjent som opposisjonens ansikt under Hongkongs Paraplyrevolusjon.

Nå er ikke hans ansikt blitt mindre kjent: I mai lanserte Netflix dokumentaren Joshua – Teenager vs. Superpower.

Har Hongkong sitt eget styresett?

Under jubileumsseremonien 1. juli kommer Xi Jinping til å hylle prinsippet «ett land, to systemer», som i 20 år har gitt Hongkong lokalt selvstyre, eget justissystem og økonomisk frihet – men ikke demokrati.

Joshua Wong ser sakene annerledes:

– Vi har ingen innflytelse. I dette århundret er Hongkongs skjebne helt og fullt i hendene til det kinesiske kommunistparti, fastslår Joshua Wong.

Fakta: Hongkong Kinesisk territorium på østsiden av Perleflodens munning, med nordlig grense til provinsen Guangdong. 1103 kvadratkilometer, som omfatter øya Hongkong Island, halvøya Kowloon og New Territories. Innbyggertall: 7,3 millioner. Nr. 3 blant verdens ledende handels- og finanssentre, etter New York og London. Frem til 30. juni 1997 var territoriet britisk kronkoloni, styrt av en guvernør utnevnt av Storbritannia. Særskilt administrativ region (SAR) i Kina fra 1. juli 1997. Hongkong har eget, uavhengig rettsvesen og lover som skal sikre forsamlings- og ytringsfrihet. Demokratiske valg begrenser seg til distriktsforsamlinger og bare 40 av totalt 70 seter i regionens lovgivende forsamling (Legco).

Jorgen Lohne

Forsker Harald Bøckman, en av Norges fremste sinologer, som nå er gjesteforsker ved prestisjeuniversitetet London School of Economics, er enig i at friheten er begrenset:

– Hongkong skulle få bestemme sine egne saker i 50 år, men etter bare fem år, i 2002, begynte tommeskruen å stramme til: Da forsøkte den Beijing-innsatte lokalregjeringen å vedta vide forordninger mot «undergravende virksomhet», som imidlertid ikke ble gjennomført på grunn av omfattende protester. Den måten Beijing styrer via sine pengesterke støttespillere minner ikke rent lite om den måten de tidligere engelske koloniherrene styrte over den tidligere kronkolonien, sier Bøckman.

De unge får sin egen ikke-kinesiske identitet

Bøckman er overbevist om at unge Wong & co. kommer til å bli en stadig større utfordring for den kinesiske sentralregjeringen i årene som kommer:

– Det har i løpet av de 20 årene siden 1997 skjedd en bemerkelsesverdig fremvekst av en egen hongkong-identitet blant de yngre, og disse vil bli en stadig mer dominerende politisk kraft.

Joshua Wong vet hva han ville ha sagt til Xi Jinping hvis han fikk et møte med ham:

– Oppfyll løftene Kina ga i felleserklæringen med britene i 1984 og gi oss rett til å velge vårt lederskap i demokratiske valg. Hadde Kina gjort dette for ti år siden, ville Paraplyrevolusjonen i 2014 aldri ha skjedd.

Fakta: Konflikten mellom Beijing og Hongkongs opposisjon Kina forpliktet seg ved tilbakeleveringen at Hongkong i 50 år skulle få «høy grad av selvstyre, unntatt i utenriks- og forsvarssaker» og beholde sitt økonomiske og sosiale system under prinsippet «ett land – to systemer». «Folkerepublikken Kinas spesielle administrative region Hongkong» styres etter «basisloven», kalt en «mini-konstitusjon» som blant annet fastslår at det er en målsetning at lederen skal utpekes i valg med allmenn stemmerett. Men Hongkongs øverste leder, chief executive, blir under dagens system valgt av en komité med 1194 medlemmer, der majoriteten blir ansett som Beijing-vennlige. Kina hadde lovet direkte valg av chief executive i 2017, men insisterte på at det samme valgkollegiets medlemmer skulle avgjøre hvilke kandidater som skulle få lov til å stille. Dette førte til Occupy Central og Paraplyrevolusjonen, de store demonstrasjonene som stengte av deler av byen fra september til desember 2014 og der deltagerne anklaget myndighetene for løftebrudd og krevde ekte demokrati. Beijing og Hongkongs ledelse bøyde ikke av, og utpekingen av den upopulære C Y Leung Chun-yings etterfølger ble foretatt av valgkollegiet: Carrie Lam Cheng Yuet-ngor (59), som 1. juli blir innsatt som Hongkongs 4. chief executive, fikk støtte fra 777 av kollegiets 1194 medlemmer.

Joshua Wong spør seg hvordan situasjonen vil være i Hongkong 1. juli 2047, når han er 50, og Beijing-regimet ikke lenger er bundet av avtalene om ett land, to systemer:

– Nå er det gått 20 år siden 1997, og folk er misfornøyde og utålmodige. Allerede er det blitt ett land, ett-og-et halvt system. Det verste scenario er at det kommunistiske regimet temmelig snart, under den harde linjen til president Xi Jinping, tvinger gjennom ett land, ett system. Min generasjons svar er: Vi er mot dette! De neste tre tiår skal vi kjempe for Hongkongs politiske status.

Slik kan ytringsfrihetens kår være i Hongkong: Kina-kritisk forlegger og bokhandlere søkk borte

KIN CHEUNG/AP/NTB scanpix

– Var ikke Occupy Central og Paraplyrevolusjonen egentlig bare fiasko?

– Nei. Selv om vi ikke oppnådde konkrete politiske reformer, fikk vi internasjonal oppmerksomhet og støtte. Den unge generasjonen ble sikrere i sin oppfatning av seg selv som hongkongere, ikke kinesere. Og så har vi stiftet partiet Demosisto og fått valgt min venn Nathan Law til Legco. Vi viste at vi kan vinne mindre seire på kort sikt og at vi klarer å se langsiktig på kampen vi skal føre fremover, analyserer unge Wong, som er Demosistos generalsekretær.

Mange ønsker ikke å provosere Beijing

Slett ikke alle i Hongkong er glade for at denne spede ungdommen som ser yngre ut enn sine 20 år, har oppnådd verdensberømmelse for tross mot Beijing-regimet. Ikke minst de store motdemonstrasjonene i 2014 vitnet om det.

JØRGEN LOHNE

Og en del meningsmålinger tyder på at mange i Hongkong er mest innstilt på kompromiss, en moderat mellomløsning som søker å sikre Hongkongs frihet og egenart, uten å provosere makthaverne i Beijing.

– Disse ungdommene driver et farlig spill, sier veteranpolitikeren Tommy Yu Yan Cheung (67), representant i den lovgivende forsamling (Legco).

– Lederne i Beijing har gjort sitt ytterste for å komme oss i møte helt siden 1997, men trekker en rød linje ved løsrivelse. Ungdommene snakker vakkert om demokratisering og mer selvstyre, men egentlig fører de en kamp for full selvstendighet! Og dette er det eneste som kan skape alvorlige problemer i vårt forhold til sentralregjeringen, sier Cheung, som ikke er folkevalgt til Legco, men en av de utpekte representantene fra byens forretningsliv.

Klikk på bildene for å lese.

– Det er i dag ingen tvil om at Hongkong er en del av Kina og samtidig grunnleggende forskjellig fra fastlands-Kina. Så vi kjemper ikke for selvstendighet, men for ekte selvstyre og demokrati, svarer Wong da jeg forelegger ham Cheungs utsagn.

Fengsel, jobbtap og reiseproblemer

Unge demokratiforkjempere i Hongkong betaler en høy pris for sin sivile ulydighet. Joshua Wong forteller at mange studenter har mistet sine deltidsjobber i restauranter og butikker etter at arbeidsgiver har sett deres navn eller bilde i medierapporter om demonstrasjoner. Noen er også blitt dømt i rettsapparatet.

Mye tyder også på at en eventuell massemønstring av opposisjonelle unge hongkongere under 20-årsmarkeringen må skje uten ham.

Onsdag denne uken ble nemlig Joshua Wong arrestert under en protest der demonstrantene nektet å fjerne seg fra Den gylne bauhinia, en stor blomsterstatue som er kjent som Hongkongs symbol etter gjenforeningen med Kina i 1997.

TYRONE SIU/REUTERS/NTB scanpix

Wongs første dom i sin karrière som protestant var 80 timers samfunnstjeneste, men i den neste straffesaken, som starter om tre uker, risikerer han langt strengere reaksjon:

– Jeg er 50 prosent sikker på at jeg denne gang blir dømt til fengselsstraff, sier han rolig.

Begge sakene mot ham dreier seg om hans rolle og handlinger i Paraplyrevolusjonen.

ISSEI KATO /REUTERS/NTB scanpix

Aktivisten har også opplevd at Kina begrenser hans bevegelsesfrihet i utlandet. I fjor ble han ble sendt rett hjem med samme fly da han kom for å delta i en konferanse Malaysia, og han ble internert i 12 timer på flyplassen i Bangkok før han ble sendt ut av Thailand, der han skulle ha holdt foredrag på et universitet.

Begge bortvisningene hadde sin bakgrunn i de to landenes frykt for å ødelegge sitt forhold til den asiatiske stormakten som 20-åringen utfordrer.

JØRGEN LOHNE

Elsker superhelter

Ved neste valg til den lovgivende forsamling er han gammel nok til å stille selv og blir kanskje heltidspolitiker ved siden av studier i statsvitenskap. Hvis han da er valgbar etter å ha blitt domfelt.

– Har du noen tid til å være vanlig ungdom – gå på byen med kamerater, ha kjæreste?

–Jeg har en kjæreste. Vi så Wonder Woman for to uker siden, og nå venter vi på Spider Man, svarer han entusiastisk.

I tidligere intervjuer har han sagt at Spiderman er hans yndlings-superhelt og at favorittsitatet fra helten er dette: «Med stor makt følger et stort ansvar».

– Ser du deg selv som Hongkongs fremtidige politiske leder, chief executive?

– Dere i vestlige medier spør alltid om det! Istedenfor å tenke på hvor mye innflytelse jeg kan få i fremtiden, vil jeg heller konsentrere seg om hva jeg kan bidra med akkurat nå. Vi aktivister kan engasjere oss i partier uten å bli tradisjonelle politikere. House of Cards’ Frank Underwood er ikke idealet, sier han.