Kinesiske myndigheter: Liu Xiaobo får medisinsk behandling av åtte av Kinas fremste kreft-spesialister

– Han får behandling på et sykehus i Shenyang. Han har ingen bestemte planer, han får bare medisinsk behandling for sykdommen sin, sier Lius advokat Mo Shaoping.

Shenyang ligger i den nordøstlige Liaoning-provinsen i Kina. Tilstanden hans beskrives som stabil.

Advokaten opplyser at 61 år gamle Liu ble diagnostisert 23. mai i år og ble få dager senere innvilget prøveløslatelse på grunn av sykdommen, skriver NTB.

Liu ble dømt til 11 års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08». Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina. Da han ble løslatt, hadde han om lag tre år igjen å sone. Liu mottok Nobels fredspris i 2010.

Vennene trodde han var i god form

– Jeg ble aldeles rystet over å få nyheten om Liu Xiaobos uhelbredelige sykdom. Vi har tidligere fått høre at han var ved relativt god helse, omstendighetene tatt i betraktning, sier fredsprisvinnerens venn, professor Hao Jian ved det internasjonalt anerkjente Beijing Film Academy, til Aftenposten.

– Vi som er hans venner, ringer nå alle vi kjenner i Kinas toppledelse for å få dem til å sørge for at Liu får den nødvendige medisinske behandling, i eller utenfor Kina.

Behandles av kreftspesialister

Liu Xiaobo får nå medisinsk behandling av åtte av Kinas fremste kreft-spesialister på Hospital nr. 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang, melder den regimetro kinesiske avisen Global Times, som siterer provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå.

Demokratiaktivisten Hu Jia sier til Aftenposten at han og andre venner av Liu Xiaobo forsøker å finne ut hvilken avdeling på det anerkjente sykehuset i Liaonings provinshovedstad nobelprisvinneren er innlagt på. Foreløpig har de ikke har klart å finne dette ut.

- Trolig har myndighetene innskrevet ham på sykehuset under et annet navn, noe som er vanlig når det dreier seg om politiske fanger, sier Hu Jia.

Blir neppe overført til Beijing

Han mener at Liu Xiaobo snarest bør forsøke å få anledning til å reise til utlandet for å få medisinsk behandling, men opplyser at det er usikkert om Liu Xia og hennes bror ønsker en slik løsning.

Liu Xia har sagt at hun helst vil få ektemannen overført fra Shenyang til Beijing for å bli behandlet nærmere hjemmet. Men dette er hun ifølge Hu Jia blitt nektet av myndighetene, som ikke vil at den kjente dissidenten skal oppholde seg i hovedstaden i månedene foran kommunistpartiets 19. nasjonale kongress i november.

Fredsprisen ikke delt ut

Liu Xiaobo mottok Nobels fredspris i 2010. Stolen hans sto tom under fredsprisutdelingen, og prisen er fortsatt ikke delt ut til den kinesiske dissidenten.

Nobelinstituttet og nobelkomiteen håper å kunne kommentere løslatelsen i løpet av kort tid.

– Vi var ikke kjent med dette og fikk ikke noe forvarsel. Vi jobber med å komme til bunns i hva som har skjedd. Det er litt ulike versjoner ute i internasjonale medier. Så jeg vil ikke lyst til å uttale meg før vi har fått oversikt, sier Olav Njølstad, som er direktør på Nobelinstituttet og sekretær for komiteen.

– Står fast

Fredspristildelingen til den politiske fangen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som frøs forbindelsene til Norge.

De diplomatiske forbindelsene ble gjenopptatt på tampen av fjoråret, og i vår var statsminister Erna Solberg (H) på besøk i Kina.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er nå i Beijing som leder for en stor delegasjon som skal gjenoppta miljøsamarbeidet på politisk nivå.

Han sier til Aftenposten at det ikke vil bli gitt kommentarer om saken før utenriksdepartementet har fått bekreftet løslatelsen.

Han regner ikke med å snakke med sine samtalepartnere om Liu.

– Det er neppe noen av dem som vil kunne si noe om denne saken nå. Det er ikke naturlig for meg å ta det opp, sier han til Aftenposten.

Fortsatt like fortjent

I desember 2016 sa daværende leder av Nobelkomiteen, nå avdøde Kaci Kullmann Five, at fredsprisen var like fortjent da, som den var i 2010, ifølge NTB.

– Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sa Five.

– De kan ikke la ham dø i fengsel

Demokratiaktivisten Hu Jia sa at hans første tanke da han hørte nyheten om overføring til sivilt sykehus, var å besøkte Liu Xiaobos kone Liu Xia. Hun holdes i husarrest i Beijing. Hu fikk ikke besøkt henne på grunn av de restriksjoner han selv er underlagt, sier han.

– Hvis jeg forsøker å oppsøke henne, går det bare utover Liu Xia og hennes familie, sier Hu til Aftenposten

– Sykehuset i Shenyang som har tatt imot Liu Xiaobo, vil ikke uttale seg om pasienten, men det er det beste sykehuset i hele Nordøst-Kina, sier han.

Ifølge Hu Jia er det bare to muligheter til å få løslatelse av helsemessige årsaker i Kina:

– Den ene er at myndighetene ikke tror du har mer enn seks måneder igjen å leve. Og den andre er at det blir gjort en politisk betinget avtale. I dette tilfelle tror jeg det er den første begrunnelsen som gjelder. De kan ikke la ham dø i fengsel, sier Hu.