Kjent mafiasjef ble drept – politiet frykter Cosa Nostra gjenoppstår

Det er som et gufs fra fortiden: Folk i området hevder de ikke har sett noen verdens ting. Bare én person innrømmer å overhodet ha hørt skuddene. Det til tross for at drapet skjedde på åpen gate, like før klokken åtte om morgenen, i hjertet av Palermo.

Drapet i den sicilianske hovedstaden bærer alle tegn på et klassisk mafiaangrep, slik nyhetsbyrået Reuters beskriver det.

Den drepte var 67 år gamle Giuseppe Dainotte. Han skal ha vært en av de mektigste mafiasjefene i Palermo. Ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa var han sjef for Porta Nuova-familien.

Mandag 22. mai syklet han gjennom de rolige gatene i den sicilianske hovedstaden, skriver Reuters. Plutselig kom tre menn på motorsykler kjørende opp på siden av ham. De avfyrer tre skudd, som dreper ham på stedet.

En måned senere er fortsatt ingen arrestert.

Leter etter nye ledere

Dainotti, som ble løslatt fra fengsel i 2014, tilbrakte over to tiår i fengsel for drap.

Motivet for drapet av Dainotti er fortsatt uklart, men italiensk politi sier dette er det første høyprofilerte mafiadrapet i Palermo siden 2010.

Teorier blant politiet fører nå til bekymring. Palermos politisjef tror drapet kan være et signal på interne uenigheter hos den sicilianske mafiaen, på italiensk kalt Cosa Nostra som betyr «vår sak».

– Mafiaen er på utkikk etter nytt lederskap, dette skjer på et tidspunkt hvor flere eldre sjefer slippes ut av fengsel, sier Palermos politisjef Renato Cortese til Reuters.

– Faren er at en «storsjef», som blir løslatt klarer å samle mafiaen igjen, sier han.

En gang Italias mektigste forbrytersyndikat: Den sicilianske mafiaen ligger nede for telling.

Stringer / REUTERS

Gjenoppbygger på Sicilia

Til tross for tilbakegangen, er det ingen som tror at Cosa Nostra er borte for godt. Selv om mafiaorganisasjonen ’Ndrangheta har tatt over som det mektigste forbrytersyndikatet i Italia, tror påtalemyndigheten at Cosa Nostra nok en gang er i ferd med å bygge opp organisasjonen.

– Mafiaorganisasjonene ser nok en gang etter en åpning for å utvikle seg og skaffe seg et monopol i narkotikamarkedet, sa Matteo Frasca, sjef for Palermos ankedomstol, under en tale i januar.

Italienske påtalemyndigheter mener ’Ndrangheta har et godt tak på kokainmarkedet, men at Cosa Nostra har stor innflytelse på hasjmarkedet i Italia.

For første gang filmet av politiet: Edsavleggelsen til ’Ndrangetha.

Sier nei til «pizzo»

Forbrytersyndikatet på Sicilia har vært Italias viktigste og mest innflytelsesrike forbryterliga. Men siden 1990-tallet har Cosa Nostra slitt voldsomt.

Den økonomiske situasjonen på Sicilia har siden 2008 vært i en svært dårlig situasjon, og arbeidsledigheten er det dobbelte av det nasjonale gjennomsnittet.

Noe som har ført til at stadig flere ikke betaler mafiaen beskyttelsespenger, såkalt «pizzo».

Stringer / REUTERS

I mai startet rettssaken mot ni menn, anklaget for utpressing av rundt et dusin forretninger i Palermo, alle drevet av ikke-italienere.

– Dette er ekstraordinært. For første gang i Palermos historie har en gruppe utenlandske forretningseiere stått opp mot mafiaen, sier Daniele Marannano som koordinerer gruppen Addiopizzo, «Farvel pizzo».

– Likevel betaler mange fortsatt «pizzo», men de vil ha noe for det. De ønsker hjelp fra mafiaen til å få endret husleien, holde ansatte på plass, og til å samle inn ubetalte regninger, sier Marannano.

– Du kan ikke utslette ondskap

Italienske myndigheters kamp mot mafiaen ble trappet opp i 1992, etter at Cosa Nostra drepte to av Italias mest kjente dommere: Giovanni Falcone og Paolo Borsellino.

En rekke antimafia-lover ble opprettet. Det viktigste grepet var å holde fengslede mafialedere i fullstendig isolasjon, langt unna Sicilia.

Arbeidet fra myndighetene har båret frukter. I løpet av de siste 25 årene har en rekke medlemmer av forbrytersyndikat blitt fengslet.

Blant annet mannen som beordret drapene av dommerne Falcone og Borselino, Salvatore «Toto» Riina. Mafiasjefen som gikk under navnet «sjefen av sjefer», eller «capo di tutti capi».

Stringer / REUTERS

TONY GENTILE / REUTERS

De siste årene har flere mindre fremtredende mafiasjefer blitt løslatt, som Dainotti. Andre har snart sonet ferdig, som Riinas nevø Giovanni Grizzaffi.

– Den siste «capo di tutti capi» var Riina. Han ble aldri formelt erstattet og folk følte han hadde kontroll, selv om han satt i fengsel. Når han dør, kommer du til å se en maktkamp, sier Palermos politisjef til Reuters.

Riina er 86 år gammel, og mange tror han kommer til å dø i fengsel.

Aftenposten-journalist og forfatter av boken De modige. Italienernes opprør mot mafiaen, Per Kristian Aale, mener Cosa Nostra hverken er død eller utryddet.

Attentatet på Dainotti ble gjennomført dagen før 25-årsdagen for drapet på Falcone. Dette har fått politiet og politikere til å spørre seg om datoen ble valgt for å signalisere at forbrytersyndikat er tilbake.

– De er som kameleoner. Du kommer aldri til å utslette mafiaen, akkurat som at du ikke kan utslette ondskap, sier Rosario Crocetta, guvernør på Sicilia.