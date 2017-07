Kongressmann Scalise tilbake til intensivavdelingen

Fra MedStar Washington Hospital Center blir det opplyst at årsaken er at legene er bekymret for infeksjon. Tilstanden til Scalise beskrives som alvorlig.

Den 51 år gamle politikeren er den tredje rangerte republikaneren i Representantenes hus. Han ble flyttet ut av intensivavdelingen 22. juni og ble oppgitt å være på bedringens vei etter først å ha vært kritisk såret med livstruende skader på indre organer og blodårer.

Kongressmannen ble skutt sammen med fire andre da en venstreorientert mann åpnet ild mot republikanere som spilte baseball i en park utenfor Washington 14. juni.

Angriperen døde etter å ha blitt skutt av politiet.