Lattersalver da punktlige tyskere skrudde av Trump-minister midt i setning

Tyskerne har rykte på seg for å være punktlige. Det fikk Donald Trumps handelsminister, Wilbur Ross, merke denne uken. Han skulle egentlig vært i Tyskland og møtt sin kollega der og talt til en gruppe økonomitopper i forbundskansler Angela Merkels parti CDU. Reisen ble imidlertid avlyst i siste liten uten at noen begrunnelse ble gitt. Dermed snakket Ross, en 79 år gammel milliardær, på video til forsamlingen i et Berlin-hotell.

Latter og applaus

Etter at ministeren hadde snakket i 25 minutter – til dels monotont – om det amerikanske handelsunderskuddet med Tyskland, ble mange i salen noe rastløse, skriver Die Welt. Var det ingen tegn til at han snart var ferdig?

Løsningen? De skrudde rett og slett av. Personer som var til stede, sier beslutningen ble møtt med lettet latter og applaus.

– Han snakket litt langsomt

Werner Bahlsen, leder for CDUs økonomiske råd, tok ordet og forklarte:

– Det var USAs handelsminister, som hadde lovet oss en timinutters uttalelse. Som dere så, snakket han litt langsomt. Dermed tok det litt lengre tid. Nå ser vi frem til kanslerens tale, sa han.

Tynnslitt tålmodighet

Ifølge Bloomberg er imidlertid episoden et tegn på at tyskernes tålmodighet med amerikansk mas om handelsunderskuddet begynner å bli tynnslitt. Det understreker også andre stridspunkter som uenighet om klimaavtalen fra Paris.

Merkel avviste i sin tale kritikken og påpekte at tyske bedrifter investerer stort i USA. Hun uttrykte imidlertid glede over at Ross vil gjenoppstarte samtaler om handelsavtalen TTIP, en omfattende handels- og investeringsavtale mellom USA og EU.

I to land liker folk Trump bedre enn forgjengeren: Donald Trump sender USAs internasjonale omdømme til bunns

Møte i neste uke

Merkel og Trump skal møtes i slutten av neste uke under G-20-toppmøtet i Hamburg. Møtene de to imellom har hittil ikke sett ut til å være de aller beste. Etter at hun møtte ham i Det hvite hus i mars, skrev han på Twitter at Tyskland skyldte USA enorme summer for forsvaret av landet.

Etter NATO-møtet i mai, der Trump ikke uttrykkelig sa at USA står ved artikkelen om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle, sa Merkel at «tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi».