Lokalpolitiske ledere går av etter dødsbrannen i London

Den 60-årige konservative politikeren har vært i hardt vær etter at minst 80 mennesker døde i en omfattende brann i den kommunale boligblokka Grenfell Tower, skriver BBC.

Også Rock Feilding-Mellen, nestleder i bydelsrådet og leder for bolig- og byggrehabilteringskomiteen, gikk av.

Beboerne i blokka har kritisert myndighetenes innsats i kjølvannet av brannen, og onsdag forrige uke ba statsminister Theresa May om unnskyldning for den mangelfulle håndteringen.

I over to uker har Paget-Brown stått imot stormen. Kritikken tilspisset seg imidlertid ytterligere etter at et åpent krisemøte i rådet ble avlyst torsdag, fordi en domstol besluttet at journalister kunne være til stede.

Det førte til kritikk fra øverste hold.

– Retten besluttet at møtet skulle være åpent, og vi hadde regnet med at byrådet ville respektere det, sa en talsmann for statsminister Theresa Mays kontor.

London-ordfører Sadiq Khan har bedt om at hele bydelsrådet går av etter torsdagens hendelser.

Rådet for bydelen Kensington and Chelsea eier Grenfell Tower. De fikk ytterligere kritikk fredag etter at det kom fram at de hadde valgt en brennbar fasadekledning av aluminium på bygget fremfor et annet, for å spare penger da det nylig ble pusset opp.

London Times fikk tak i dokumenter som viste at rådet sparte om lag tre millioner kroner på denne beslutningen.