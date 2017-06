Meldte feilaktig at brannfly styrtet i Portugal

Tidligere tirsdag opplyste en talsmann for sivilforsvaret til nyhetsbyrået AFP at et brannfly hadde styrtet. En lokal kvinne skal ha fortalt til portugisisk radio at hun så flystyrten i nærheten av området Pedrogao Grande.

Men opplysningene var altså ikke riktige, ifølge sivilforsvarets sjef Victor Vaz Pinto. Årsaken til de motstridende meldingene er foreløpig ikke kjent.

Både Spania, Frankrike og Italia har bidratt med fly som deltar i slukningsarbeidet. Skogbranner raser i store deler av Portugal, hvor det har vært svært høye temperaturer og kraftig vind den siste tiden.

Brannfolkene meldte tirsdag om framgang i arbeidet med å slukke brannen som i helgen førte til at minst 64 mennesker omkom i Pedrogao Grande i helgen.

En annen brann to mil unna er imidlertid i ferd med å spre seg. Her deltar 800 brannfolk i slukningsarbeidet, og elleve landsbyer er evakuert.

Statsminister Antonio Costa har gitt ordre om en gransking av hva som forårsaket dødsfallene i helgen. 47 av dem som døde, brant i hjel i biler idet de forsøkte å unnslippe flammene.