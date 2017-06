Merkevarer blir surret inn i politisk Trump-kjekling – med og mot sin vilje

Stadig flere store selskaper og merkevarer blir dratt inn i USAs polariserte debattklima.

Hvilke TV-programmer, TV-kanaler eller nettaviser kan et selskap annonsere hos?

Kan firmaer være med på søksmål mot staten der politiske initiativ fra Det hvite hus angripes?

Hva om kulturuttrykk man sponser oppleves som politisk krenkende?

Kan man erte politikere med sine egne reklamer?

På begge sider av det politiske spektrum er det organisasjoner som arrangerer forbrukerboikott av varer og tjenester fra selskaper, som gir gruppene grunn til misnøye.

Shakespeare-stykke i trøbbel

Nylig mistet The Public Theatre i New York to store selskaper som sponsorer til sitt prosjekt Shakespeare in the Park. Bank of America og flyselskapet Delta trakk sine bidrag etter en versjon av William Shakespeares Julius Cæsar. Der blir en Trump-lignende hersker stukket til døde.

Etter kritikk på nettet trakk de to selskapene støtten med henvisning til at stykket var bevisst provoserende og smakløst. American Express rykket også ut og understreket at deres sponsing av teateret ikke omfatter disse oppsetningene.

Breitbart og NBCs Megyn Kelly

Tidligere i år har annonsører rømt fra det alternative, høyreorienterte nettstedet Breitbart. På to måneder har annonseinntektene falt med 90 prosent. Trumps omstridte rådgiver Steve Bannon kom fra denne kanalen. Samtidig krever mange nå at selskaper må slutte å annonsere på TV-kanalen NBC. Årsaken er at kanalens nye stjerne Megyn Kelly søndag hadde et intervju med den høyreorienterte konspirasjonsteoretikeren Alex Jones.

❤️❤️❤️❤️❤️ #BOYCOTTDOLCEGABBANA ❤️❤️❤️❤️ #fakenews #realtshirt Will be today on our online store ❤️❤️ A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Jun 8, 2017 at 11:55pm PDT

Blåser i boikottrop

Men det er ikke alle selskaper og merkevarer som bryr seg om ropene om boikott. Det italienske klesmerket Dolce & Gabbana har ved flere anledninger kledd opp førstedame Melania Trump. I mai kom hun for eksempel til G7-møtet ikledd en jakke som ifølge magasinet Fortune koster rundt en halv million kroner.

D & G blåser i boikottoppfordringer. I stedet lanserte merket en T-skjorte for å terge motstanderne. Den hadde påskriften #Boycott Dolce&Gabbana og et hjerte. Pris? 2000 kroner.

Vodka-gjøn med presidenten

Andre kaster seg ubedt inn i den politiske debatten og driver gjøn med presidenten. De siste dagene har en kampanje fra vodkaprodusenten Smirnoff vakt oppsikt. Debatten skjøt fart da en bibliotekar så plakaten på en T-banestasjon i New York og tvitret den. Reklamen har en ikke altfor godt skjult referanse til president Trumps russlandsproblemer og stadige høringer i Kongressen om dette.

«Made in America» er overskriften på plakatene. Under er teksten: «Men vi snakker gjerne under ed om våre bånd til Russland.»

Det er likevel i hvert fall én kunde Smirnoff ikke mister, ettersom Donald Trump er avholdsmann.

Alternative fakta mot svette

Også andre annonsører tøyser med regjeringsapparatet rundt president Trump. Britiske Dove reklamerte tidligere i år for sin deodorant med såkalt «alternative fakta» - som at den oppgraderer wifi-en din, får deg til huske fjerne slektningers navn og forbedrer IQ-en din med 40 poeng.

Gikk imot reiseforbudet

Ytterligere andre selskaper igjen går direkte inn i politiske stridsspørsmål. Da Trumps første presidentordre om innreiseforbud gikk for domstolene, meldte 154 store selskaper seg med et juridisk støtteskriv – et såkalt amicus brief – der de påsto at forbudet ville svi økonomisk. Blant disse var Microsoft, Apple, Facebook, Google, Snap, Levi Strauss og Airbnb. Også her ble det tatt til orde for boikott, men dette ser ikke ut til å ha ført til all verdens problemer for gigantene.

Konservative i startgropen

Ifølge Los Angeles Times er det hittil liberale og venstreorienterte grupper som Media Matters, som har jobbet mest med kampanjer for å få annonsører til å boikotte. De konservative er mer i startgropen med grupper som Media Equality Project. De forsøker nå å få selskaper til å droppe sine reklamer på CNN og MSNBC – kanaler presidenten gjerne omtaler som formidlere av falske nyheter. Nylig var de med på å presse CNN til å si opp to tilknyttede medarbeidere som begge hadde postet ufine ting om Trump.

Medgrunnlegger Brian Maloney i Media Equality sier til avisen at man kan organisere slike ting raskt og effektivt nå.

– Selskaper friker ut ganske raskt, sier han.