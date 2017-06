Myndighetene i tre land svidde av tonnevis med narkotika i Asia

Det har vært et rekordår for beslag av narkotika i Myanmar, Laos, Sør-Kina og Nord-Thailand. Mandag, på FNs internasjonale dag mot narkotika, brente myndighetene opp beslaglagt dop for å markere sitt ståsted.

Opium, heroin, kokain og metamfetamin for anslagsvis 3,3 milliarder kroner ble kastet i flammene i tre offisielle seremonier i Myanmar, den største mengden som er brent noen gang i landet.

I utkanten av Bangkok sørget thailandske myndigheter for at blant annet 7,8 tonn av det amfetaminlignende stoffet yaba og 1,2 tonn krystallmetamfetamin gikk opp i røyk, til en anslått samlet gateverdi av over 5 milliarder kroner.

Ifølge myndighetene beslaglegger de bare en brøkdel av mengden narkotika som produseres i regionen. Ifølge dem øker etterspørselen etter ulovlige stoffer i hele Sørøst-Asia, samt i Bangladesh og India.

I Kambodsja brente myndighetene 130 kilo narkotika til en anslått gateverdi av 33 millioner kroner.