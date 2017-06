Nå flytter gründerne fra Silicon Valley til «Silicon Beach»

– Fordeler med å være her?

John Silber tar seg en pause fra forsøket på å stappe en mannekengdukke ned i en lilla maskotuniform som skal forestille et slags ekorn.

– Du har fått med deg at vi bare er ett kvartal unna stranden, ikke sant? Los Angeles er rett og slett et triveligere sted å være enn Silicon Valley, sier Silber.

34-åringen leder oppstartsselskapet Purple Squirrel, som har som mål å gjøre det lettere for arbeidssøkere å få en fot innenfor selskapene de ønsker å jobbe i.

Billigere i LA

Selskapets navn forklarer den noe spesielle maskoten, som de av og til plasserer på gaten utenfor bygningen for å drive reklame for seg selv – og for å frike ut naboene i app-giganten Snapchat.

– Det er flere derfra som mener at den ser litt skummel ut. Men vi liker den! sier Silber med et stort smil.

I fjor flyttet han hit etter å ha bodd i fem år i Silicon Valley, der han blant annet jobbet med produktutvikling for Google. Idet han og et par kamerater utviklet ideen om Purple Squirrel, tok de en titt på tallene og fant ut at det ville lønne seg å flytte fra den berømte dalen sør for San Francisco.

– Vi fant ut at vi kunne få pengene vi hadde samlet inn til å vare 30 prosent lenger enn hva de ville gjort i Silicon Valley. Dessuten er det et hyggeligere miljø her. Dette er en stor, variert by der det er mulig å ha andre interesser enn teknologi, sier Silber.

Gründerne velger Miami, Austin og Los Angeles

Han er ikke alene. De siste årene har de skyhøye boligprisene og de stadig høyere lønningene i Silicon Valley bidratt til at svært mange oppstartsselskaper velger å etablere seg andre steder i USA.

Kristoffer Rønneberg

En fersk rapport fra analysebyrået Kauffman, som har sammenlignet 40 amerikanske byer for å se hvor mange oppstartsselskaper som etablerer seg der, konkluderer med at San Francisco/Silicon Valley-området raste fra 4. til 14. plass det siste året.

I stedet flokker unge gründere til de voksende teknologimiljøene i byer som Miami, Austin og Los Angeles, viser rapporten.

I Venice Beach-området i Los Angeles, der Purple Squirrel leier sine nye kontorer, er det nå kommet så mange teknologiselskaper at kallenavnet «Silicon Beach» allerede er godt etablert.

Kristoffer Rønneberg

Oppstartsselskaper i Los Angeles hentet i fjor inn tre milliarder dollar i investeringer, rundt seks ganger så mye som i 2012, ifølge analyseselskapet CB Insights.

– Vi begynner å bli et veletablert miljø her. Det er masse arrangementer her som gir oss en mulighet til å bli kjent med andre i tech-miljøet, sier Silber.

Innovasjon Norge: – Silicon Valley fortsatt det store samlingspunktet

Men det store tech-senteret er fortsatt utvilsomt i Silicon Valley, seks timers kjøring nordover langs den amerikanske vestkysten.

I sentrum av Palo Alto finner vi Gro Eirin Dyrnes fra Innovasjon Norge. Som ansvarlig for kontorfellesskapet Nordic Innovation House er hun helt trygg på at dette er det riktige stedet å være.

– Vi registrerer at oppstartsmiljøene vokser i andre deler av landet, men Silicon Valley er jo fortsatt mye større enn de andre. Det er dette som er det store samlingspunktet. Tettheten av folk med kompetanse er så stor her at man har gode muligheter for å finne relevante kontakter eller investorer, sier hun.

Billigere med ingeniører i Norge enn i Silicon Valley

200 norske selskaper får hjelp av Innovasjon Norge her i Silicon Valley hvert år.

– De fleste av dem kommer hit for å lære. Her kan du få et «ear to the ground» for å forstå hva som beveger seg i markedet, sier hun.

Blant gründerne som har funnet seg en plass i Silicon Valley, er Sondre Rasch. I 2015 var han med på å starte selskapet Konsus, som tilbyr en tjeneste der frilansere og oppdragsgivere kan finne hverandre.

Kristoffer Rønneberg

– Vi merker at det pågår en form for eksodus fordi det er blitt så dyrt her. Vi er blant dem som har tilpasset oss. Tidligere var vi fem stykker her. Nå er vi to i Silicon Valley og fem stykker i Norge. Du kan få en god ingeniør for en langt billigere penge i Norge enn en med tilsvarende kompetanse i Silicon Valley, sier han.

– Her tør folk å tenke skikkelig stort

En annen nordmann i området er Njål Stabell, som har flyttet hit med familien sin og som stortrives som direktør i programvareselskapet Neptune. Han bruker som argument for å bli i Silicon Valley nettopp det samme som hva John Silber i Los Angeles brukte – bare med motsatt fortegn.

Kristoffer Rønneberg

– Alle som er her er involvert i teknologiindustrien. Den store fordelen ved å være her er nettverket. Og så liker jeg at folk er uformelle. Du kan gå forbi en fyr som går helt normalt kledd og som kjører en vanlig bil – og så viser det seg at det er toppsjefen i en av nettgigantene, sier Stabell, som vi treffer på kontorfellesskapet Hana Haus i Palo Alto.

Han har naturligvis også registrert at steder som LA og Austin tiltrekker seg folk, men ønsker ikke selv å flytte.

– Det er noe spesielt med Silicon Valley. Her tør folk å tenke skikkelig stort. De snakker uten ironi om å redde verden. Jeg har sans for folk som våger å satse skikkelig, sier han med et smil.