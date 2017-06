Norsk Kina-forsker om Liu Xiaobos sykdom: – Nå puster Beijing lettet ut

Harald Bøckman, som i en årrekke har forsket på Kina ved Universitetet i Oslo og nå er gjesteforsker ved prestisjeuniversitetet London School of Economics (LSE), tar budskapet om Lius sykdom tungt.

– Det er mange politiske ledere i Beijing som nå puster lettet ut. Nå har de ett stort problem mindre, sier han til Aftenposten.

Den kinesiske dissidenten og fredsprisvinneren er sluppet ut av fengselet, men får behandling for uhelbredelig kreft på et sykehus i Shenyang.

– Myndighetene har, i egne øyne, bare gjort det som er rett, sin plikt. At han er blitt syk, er hans egen feil. Slik er dessverre kinesisk logikk når man har behov for å unndra seg ansvar, sier en opprørt Bøckman, som selv har vært utestengt fra Kina siden 2008.

Liten politisk betydning

Han tror ikke løslatelsen får noen betydning for den politiske debatten i Kina, i hvert fall ikke med det første.

– De har klart å isolere ham så godt opp gjennom alle disse årene at det ikke vil få noen innenrikspolitiske følger. Men kanskje en gang, langt inn i fremtiden, kan det bli en del av et politisk oppgjør som gir Liu Xiaobo en slags rehabilitering. Men jeg er redd det ligger langt frem, sier Bøckman.

Han forteller at Liu har en viktig posisjon i de intellektuelle miljøene og blant menneskerettighetsaktivister. Selv ble han kjent med dissidenten da Liu var gjesteforsker på Universitetet i Oslo i 1988.

– Han var en rabulist. En ung sint mann. Men han ble mildere med årene, forteller han.

Innstramninger under Xi

Geir Lundestad, som var direktør ved Nobelinstituttet frem til 2015, tror ikke at løslatelsen har en større politisk betydning.

– Det er vel ikke grunn til å tro at dette representerer noen liberalisering, for det har skjedd en betydelig innstramming overfor opposisjonelle og dissidenter under president Xi Jinping. Men det at han har sluppet fri, er jo fint, selv under så dystre omstendigheter, sier Lundestad til NTB.

Han var også sekretær for Nobelkomiteen da Liu fikk fredsprisen i 2010. Den gang satt den kinesiske dissidenten fengslet og ble representert med en tom stol i Oslo rådhus.

– Tror du det er aktuelt å for nobelkomiteen å overrekke prisen til Xiabo i Kina?

– Det får nobelkomiteen svare for, men det er vel dessverre grunn til å tro at hans helsetilstand er for dårlig.

Ikke avgjort hva som skjer med fredsprisen

Olav Njølstad, som er direktør på Nobelinstituttet og sekretær for komiteen, sier at det er for tidlig å si om prisen nå kan bli delt ut, enten i Norge eller i Kina.

Han legger til at prisen aldri er blitt delt ut utenfor Norge. Han kan heller ikke komme på noen lignende situasjoner.

Det kan heller ikke Lundestad, Njølstads forgjenger.

– Den saken som ligner litt, er fredsprisen til tyske Carl von Ossietzky midt på 1930-tallet. Han var alvorlig syk og ble flyttet over på et privat sykehus hvor han var under overvåking, men døde ikke så lenge etter, sier Lundestad til NTB.