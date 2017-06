Ny rapport: Saringass ble brukt i Syria-angrep

Det er nyhetsbyrået Reuters som har fått tilgang til rapporten fra OPCW. Rapporten slår fast at nervegassen sarin ble brukt i angrepet 4. april mot småbyen Khan Sheikhoun som drepte flere titalls mennesker. 86 personer skal ha blitt drept i angrepet mot den opprørskontrollerte byen.

Bruken av kjemiske våpen i byen i Idlib-provinsen førte til at USA avfyrte 59 Tomahawk-missiler mot en syrisk luftbase.

Etter å ha intervjuet flere vitner og gjennomført flere prøver har OPCW konkludert med at «et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble utsatt for sarin eller et sarin-lignende stoff».

«Rapporten konkluderer med at symptomene de har sett kun kan ha kommet fra sarin, som et kjemisk våpen», står det i oppsummeringen av rapporten.

Tidligere har det blitt hevdet at det var blitt funnet spor av sarin på tre av ofrene etter angrepet.

Udiskutabel sannhet

«Nå som vi kjenner den udiskutable sannheten, kan vi se fremover mot en uavhengig etterforskning som kan bekrefte hvem som sto bak disse brutale angrepene, slik at vi kan stille dem for retten», skriver USAs ambassadør til FN Nikki Haley i en pressemelding.

USAs ambassadør til FN mener tiden er inne for en felles etterforskning, gjennomført av FN og OPCW, for å finne ut hvem som sto bak angrepet 4. april.

En tidligere etterforskning fra FN og OPCW, kalt JIM, slo fast at syriske myndigheter var ansvarlige for tre angrep hvor Klorin ble tatt i bruk i 2014 og 2015. JIM-etterforskningen slo også fast at terrororganisasjonen IS brukte sennepsgass.

Vestlige etterretningsbyråer har lagt skylden på regjeringen til Bashar al-Assad for angrepet i Khan Sheikhoun. Representanter for regjeringen i Damaskus har gjentatte ganger avvist å ha tatt i bruk ulovlige kjemiske våpen i Syria.

Forventer at Assad-regimet sto bak

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sier til Sky News at han «er tilfreds, men ikke overrasket».

– Hvem som sto bak angrepet må nå etterforskes, men jeg har ingen tvil om at den fingeren kommer til å være rettet mot Assad-regimet, sier Johnson.

Den britiske utenriksministeren sier at fordømmelsene av bruken av kjemiske våpen har hatt en avskrekkende effekt. Han mener det viktigste er at russerne begynner å bli utålmodige.

– Ved å la sine generaler bruke kjemiske våpen har han ydmyket Moksva. Et av våre mål er å skape splid mellom Russland og Iran og russerne og Assad, sier Johnson.