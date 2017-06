Dette er den raskeste økningen i forsvarsbudsjettene på mange år og styrker bildet av at den mangeårige trenden med fallende forsvarsbudsjetter i Europa er brutt.

– Vi har nå hatt tre år på rad med akselererende økning i budsjettene. Vi har giret om, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han viser til at dette innebærer en økning i budsjettene på rundt 46 milliarder dollar de siste tre årene, og at 25 av de 29 landene i alliansen ligger an til å øke budsjettene i 2017.

Blir Trump fornøyd?

Nå er spørsmålet om det er nok til å tilfredsstille USA og president Donald Trump. Det er bare en måned siden han refset resten av alliansen kraftig på NATOs toppmøte i Brussel.

– Mange av landene skylder massive mengder penger for tidligere år, sa Trump.

NATO-landenes langsiktige mål er å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, men ved utgangen av 2016 var det kun fem medlemsland som oppfylte målet.

Stoltenberg regner med at ett nytt land – Romania – vil bli med i toprosentklubben i 2017, men det betyr at det store majoriteten av medlemsland fortsatt har en lang vei å gå.

Trump har omtalt toprosentmålet som «det absolutte minimum» av hva som er nødvendig.

Trump får kraftig kritikk etter NATO-toppmøtet. – En seier til Putin, mener seniorforsker

Mener målet aldri blir nådd

Stoltenberg ble spurt om presset fra Trump hadde hatt noen innvirkning på at Europa nå igjen ruster opp.

– Jeg hilser velkommen det sterke fokuset fra Trump på å øke forsvarsbudsjetter, men dette er en implementering av en beslutning alle landene har tatt sammen. Det er i landenes egen interesse å øke budsjettene, sier NATO-sjefen.

Enkelte mener det er helt urealistisk å tro at alle landene i Europa vil bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar innen 2024, som er målet landene har satt seg.

– Endel europeiske allierte vil ikke kunne oppfylle målet, og hvis USA fortsetter å kjøre knallhardt på dette, vil vi gå mot en vanskelig situasjon, sier en NATO-diplomat til Aftenposten.

Eksperter advarer om at tolkningen av målet spriker på hver side av Atlanterhavet.

– Det er et stort gap mellom USA og Europa i hvordan de oppfatter dette målet. Så lenge definisjonen spriker, er det fare for splittelse, har forsvarsekspert Bruno Lete ved tenketanken German Marshall Fund (GMF) tidligere uttalt til Aftenposten.

LES OGSÅ: For ett år siden lå Europa på dødsleiet. Nå brer optimismen seg over hele kontinentet.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).