Politimann i London forteller hvordan han angrep terroristene med batongen sin

– Jeg tar et dypt pust og stormer frem. Jeg prøver å ta ut den første av dem med en gang, jeg svinger så hardt som mulig, rettet mot hodet, forteller Marques (38) til BBC, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Marques jobber i det britiske transportpolitiet og våpenet hans var en teleskopbatong i stål, lignende den som norsk politi bruker.

De tre angriperne brukte først en leid lastebil til å kjøre ned fotgjengere på London Brigde før de fortsatte til fots og angrep mennesker med knivene sine. Åtte mennesker ble drept.

DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Marques forteller at han hørte skrik fra broen og gikk dit for å undersøke hva som skjedde. Han så da at folk ble angrepet.

Med batongen gikk den 38 år gamle politimannen til angrep på terroristene, som hadde falske bombevester på seg.

– Hørte han stønnet av smerte

Den første som politimannen angriper, klarer å blokkere slaget fra batongen.

– Jeg klarte likevel å få en god treff på ham, jeg hørte at han stønnet av smerte, forteller Marques til BBC.

Politimannen ble så angrepet med kniv på høyre side av hodet og ble midlertidig blindet på høyre øye.

– Jeg klarer å se opp og ser en kniv komme opp på meg. Instinktivt strekker jeg ut hånden min og blokkerte med batongen min.

Til tross for at han var skadet, fortsatt Marques å slåss med terroristene, svinge batongen vilt rundt seg, ble påført et stikksår i benet.

I intervjuet forteller politimannen at han til slutt fikk litt avstand til terroristene, som han husker så på ham mens de sa «Gud er størst».

Terroristene løp så videre til Borough Market og fortsatte å skade og drepe folk. Åtte minutter etter at politiet fikk første melding om angrepet, ble alle tre skutt og drept av politiet.

– Alt jeg prøvde å gjøre var å holde folk i live. Det var jobben min, holde folk i live. Og det var det jeg prøvde å gjøre.