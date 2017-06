Presset IS innfører forbud mot sosiale medier og skjerper krav om lydighet

Det er antiterrorsenteret ved den amerikanske krigsskolen West Point som har publisert dokumenter som sirkulerte i IS-organisasjonen i mai. Analytikerne ved Combating Terrorism Center mener innholdet i papirene avslører intern splid og økende nervøsitet etter hvert som IS blir presset på slagmarken.

800 år gammel moské i ruiner

I sin syriske hovedstad Raqqa er organisasjonen nå under kraftig press, og i den irakske storbyen Mosul holder de siste rester av gruppen der stand i en liten del av byen etter åtte måneder med kamper. Torsdag ble det kjent at den 800 år gamle moskeen der IS-sjef Abu Bakr al-Baghdadi sommeren 2014 erklærte opprettelsen av kalifatet, er sprengt i luften. Både USA og IS hevder de andre gjorde det. Iraks statsminister Haider al-Abadi sier at IS gjorde dette selv. Han tolker på Twitter sprengingen av moskeen og det berømte skjeve tårnet som en nederlagserklæring fra IS.

تفجير داعش لمنارة الحدباء وجامع النوري اعلان رسمي لهزيمتهم — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) June 21, 2017

KHALID AL-MOUSILY, Reuters/NTB scanpix

– Ironisk forbud

Bryan Price og Muhammed al-Ubaydi ved West Point påpeker at IS’ propagandamaskin var en viktig del av krigføringen da gruppen feide inn over store deler av Irak i juni for tre år siden.

– Det er derfor noe ironisk at gruppen nå har utstedt forbud mot bruk av sosiale medier for alle sine krigere, skriver de i et notat.

IS-forbudet ble innført 14. mai og spredt nedover i organisasjonen både på arabisk og engelsk. Det fremgår ikke hvordan papirene er havnet ved West Point, som er en del av USAs forsvar. Ordren erklærte at «med effekt fra denne kunngjøringen er det fullstendig og totalt forbudt å bruke sosiale medier. Den som bryter med dette, vil bli utsatt for avhør og stilt til ansvar».

Selfie avslørte bombemål

Rundskrivet understreker sikkerhetshensyn som årsak til forbudet. USA og allierte land har flere ganger funnet bombemål fordi IS-krigere har vært uforsiktige. I juni 2015 la for eksempel en kriger ut en selfie foran hovedkvarteret sitt. Bildets metadata inneholdt opplysninger om hvor krigeren var. Amerikansk etterretning så det, og dermed ble anlegget raskt lagt i grus.

– Kvele intern uenighet

Analytikerne påpeker at IS-ledelsen kan ha en baktanke med å stenge fotsoldatene ute fra sosiale medier. Et formål kan være å kvele uenighet og misnøye og forhindre at spirende ideologiske skiller blir større, mener de.

Tre dager etter forbudet, på 17. mai, gikk det også ut en kunngjøring til alle i det såkalte kalifatet. Denne begrunnet gruppens synspunkter på en rekke religiøse stridsspørsmål etter kritikk fra avhoppere. Det er ikke uvanlig med slike runder. Analytikerne legger likevel merke til kunngjøringens sterke understrekning av total lydighet – selv i tilfeller der man mener lederne tar feil. Hvis sjefen er en tyrann, må man være tålmodig, påpekes det. Ekspertene tolker dette som et forsøk på å bilegge en ideologisk splid fyrt opp av avhoppere. Disse stridighetene handler om IS’ utstrakte praksis med å erklære andre muslimer som vantro.

Skuler til Al-Qaida

I tillegg til de to erklæringene fra forrige måned, publiserte en av IS’ uoffisielle kanaler, Wafa Media Foundation, denne uken en artikkel om at personer utenfra infiltrerer gruppen på nett for å skape splittelse. Ifølge artikkelen står Al-Qaida-sjef Ayman al-Zawahiri og en tidligere leder av Ansar al-sharia i Tunisia bak et komplott for å så tvil om IS.

Ekspertene ved West Point konkluderer med at IS hittil har brukt både penn og sverd med stor effekt, men at det nå ser ut som frykten for pennen øker.