Programlederparet ble skjelt ut av Donald Trump. Nå hevder de at Det hvite hus-ansatte har truet dem

Mika Brzezinski og Joe Scarborough er verter på MSNBCs program «Morning Joe». Duoen, som er forlovet og snart skal bli gift, hevder at de har mottatt trusler fra Det hvite hus. Det melder BBC News.

Donald Trump sender USAs internasjonale omdømme til bunns. I kun to av 37 land mener innbyggerne at Trump gjør en bedre jobb enn forgjengeren.

Brzezinski og Scarborough forteller at tre forskjellige ansatte i Det hvite hus har kontaktet dem med beskjed om at dersom de ikke ba president Donald Trump om unnskyldning for måten de har snakket om ham på i programmet sitt, ville National Enquirer publisere en negativ artikkel om dem.

Evan Agostini/TT/NTB scanpix

«Gale Mika med lav IQ»

Striden mellom Trump og programlederne har vart en stund, men fikk et løft i oppmerksomhet torsdag. Da fyrte presidenten av en kraftsalve på Twitter:

Det er ikke nøyaktig klart hva som utløste tiraden, men presidenten skrev at han hadde hørt at Brzezinski «hadde snakket stygt om ham». Trump omtalte dem videre som «gale Mika med lav IQ» og «psyko Joe».

USAs president hevdet også at han så henne på sitt feriested Mar-a-lago med stygge blødninger som følge av en ansiktsløftning.

Paret sier at presidentens meldinger er ondskapsfulle og skremmende. Fredag fikk paret en felles uttalelse publisert i Washington Post. Der skriver de at Trump har en «usunn besettelse» for programmet deres.

Brzezinski og Scarborough skriver at de hadde flere ubehagelige runder med Donald Trump mens han fortsatt var presidentkandidat. Etter at han ble valgt, skal dette har fortsatt. De har begge kjent ham lenge, men mener at han har endret oppførselen radikalt de senere årene.

«Fake news!»

«Flere toppansatte i Det hvite hus har advart oss om at en negativ historie om oss ville bli publisert dersom vi ikke bønnfalt presidenten om å legge den død», skriver de.

Trump svare på følgende måte på Twitter fredag:

Paret har videre avkreftet at de ba om å få bli invitert til Trumps eiendom tre kvelder på rad rundt nyttår. De har heller ikke insistert på å tilbringe tid med ham, hevder de. Tvert imot: De hevder at de avslo hans invitasjoner.

Og angående ansiktsløftninger og blod skriver de:

«Hvis man setter til side Mr. Trumps evige besettelse for kvinneblod, var Mika og hennes ansikt perfekt intakt. Det beviser bilder fra den kvelden. Og selv om ingen har noe med det, presidentens personlige angrep på enda en kvinnes utseende tvinger oss til å si at Mika aldri har hatt en ansiktsløftning. Om hun hadde det, ville alle som ser «Morning Joe» på sine HD-TV-er ha sett det. Hun justerte på litt hud under kinnet, men dette var neppe en statshemmelighet.»

«Grab them by the ...»

Programlederparet peker videre på at presidenten har en historie for å snakke nedsettende om kvinner. De synes det er urovekkende at USAs leder fortsetter sine «nådeløse angrep på kvinner», enten han hevder at en TV-programleder har menstruasjon, en tidligere Miss Universe er tykk eller hvordan det bare er «å klå kvinner i skrittet» hvis man er rik og berømt som ham.

«Den 45. presidenten setter de laveste standarder å leve opp til for våre barn», skriver Brzezinski og Scarborough.

De tok opp Donald Trumps tvitring om dem i programmet sitt fredag. Scarborough fortalte at mange venner og familiemedlemmer hadde kontaktet dem og spurt om de hadde det bra. Han svarte dem slik:

– Vi er OK. Men landet er det ikke.