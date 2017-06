Rådmann går av etter dødsbrannen i London

Minst 79 mennesker er omkommet eller savnet etter brannkatastrofen i 14. juni.

Den voldsomme brannen i den 24 etasjer høye kommunale blokka i Storbritannias rikeste bydel, Kensington and Chelsea, brøt ut natt til onsdag forrige uke. Først tre dager senere var flammene slukket.

Beboerne i blokka har kritisert myndighetenes innsats i kjølvannet av brannen, og onsdag ba statsminister Theresa May om unnskyldning for den mangelfulle håndteringen. Nå opplyser bydelens administrasjonssjef Nicholas Holgate at han går av.

Nye leiligheter

Holgate sier at han hadde ønsket å fortsette, men at Mays kommunalminister Sajid Javid krevde hans avgang. Den påstanden avvises av regjeringen, skriver BBC.

David Mirzoeff / TT / NTB Scanpix

– Det er enormt mye som fortsatt må gjørs for brannofrene, noe som krever full oppmerksomhet fra bydelen og mange andre. Dersom jeg hadde blitt i stillingen, kunne det virket distraherende, sier Holgate.

Regjeringen kunngjorde onsdag at 68 leiligheter er blitt kjøpt opp i et dyrt boligprosjekt i fasjonable Kensington High Street. Formålet er å huse flere av de overlevende.

Ukjent antall ofre

Beboerne i Grenfell Tower fryktet å bli bosatt utenfor nærområdet etter å ha mistet hjemmene sine i brannen. Myndighetene lover nå at det ikke blir tilfelle.

– Beboerne i Grenfell Tower har vært gjennom noe av det mest opprivende og traumatiske man kan forestille seg, og det er vår plikt å støtte dem, sa kommunalminister Sajid Javid onsdag

Ingen vet med sikkerhet hvor mange som befant seg i betongblokka med 120 leiligheter da brannen brøt ut. Tidligere er det blitt anslått at mellom 400 og 600 mennesker bodde i Grenfell Tower. De fleste av beboerne hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag.