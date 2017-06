Rapport: Kreml-topper overbevist om at USA ønsker regimeskifte i Russland

I den uklassifiserte rapporten fra Pentagons etterretningstjeneste Defense Intelligence Agency (DIA) beskrives Russland som i økende grad skeptiske til USA. Rapporten, som ble offentliggjort onsdag, beskriver Moskvas dype og varige mistro til USAs forsøk på å fremme demokrati rundt om i verden. Dette tolker russerne som en amerikansk kampanje for å sørge for ett enkelt sett globale verdier.

–Kreml er overbevist om at USA legger grunnlaget for et regimeskifte i Russland, en overbevisning som har blitt styrket av hendelsene i Ukraina, heter det i rapporten, som sikter til påstandene fra Vladimir Putin om at USA framprovoserte opprøret som førte til at den Russland-vennlige presidenten Viktor Janukovitsj måtte gå av.

Russland svarte med å annektere Krim-halvøya, og gjennom å støtte prorussiske separatister i Øst-Ukraina.

Ingen ny kald krig

Rapporten, med tittelen «Russlands militære makt», er den første uklassifiserte vurderingen DIA har kommet med på to tiår. Den ser tilbake mot den kalde krigen, da DIA offentliggjorde en rekke rapporter i serien «Sovjets militære makt», som forsøkte å definere konturene av rivaliseringen mellom de to stormaktene. De rapportene ble det slutt på da Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Nå kommer de tilbake, sier generalløytnant Vincent R. Stewart.

–I løpet av det neste tiåret, kan et mer selvsikkert og evnerikt Russland vokse fram, heter det i rapportens innledning.

Den spår ingen ny kald krig, men advarer likevel mot at Moskva «har planer om å bruke sin militære makt for å sørge for stabilitet på sine premisser».

– Verste noensinne

Under Barack Obamas åtte år som president, forverret forholdet mellom Russland og USA seg fra «tilbake til start» til amerikanske beskyldninger om at landet blant seg inn i presidentvalget i 2016 for å sikre at Donald Trump kom til makten.

I mellomtiden har det vært store uenigheter mellom de to landene om Ukraina og Syria, der Russland har gitt militær støtte til president Bashar al-Assads regjering, mens USA har støttet Assad-kritiske opprørere.

Selv om Trumps retorikk i valgkampen var Russland-vennlig, har ikke forholdet mellom de to landene blitt bedre i løpet av hans første seks måneder som president. I april sa Trump at forholdet «muligens er på sitt verste noensinne».

Trump skal etter alt å dømme møte Putin for første gang under G20-toppmøtet neste uke.

Putin er rasende på Trump: - Faren for sammenstøt har økt betydelig.

Skiftende sikkerhetsbilde

Rapporten, som ble påbegynt lenge før Trump ble valgt, reflekterer Pentagons syn om at det globale sikkerhetsbildet er i ferd med å endre seg.

Etter nærmere to tiår hvor amerikanerne har satset tungt på å kjempe en global kamp mot terrorisme og delta i kriger i mindre skala rundt om i Midtøsten, har Russland blitt sentrum for debattene i Kongressen.

Blant annet peker rapporten på at Russland gjennom sin innblanding i Syria har sikret seg at en permanent løsning på konflikten ikke er mulig uten at de er enige i den.

–Disse handlingene understreker en dyptliggende følelse av usikkerhet knyttet til USA, som Moskva tror har planer om å undergrave Russland både hjemme og i utlandet, heter det i det 116 sider lange dokumentet.