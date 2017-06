Republikanerne utsetter avstemningen om ny helsereform

Avstemningen om en ny helsereform er utsatt på ubestemt tid, opplyste republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, tirsdag kveld.

McConnell sa i forrige uke at han gjerne ville ha den nye helsereformen vedtatt i løpet av denne uken – før senatorene tar en kort sommerferie i forbindelse med nasjonaldagen 4. juli.

Men det nye forslaget til helselovgivning havnet i trøbbel omtrent samtidig som det ble offentliggjort for en uke siden.

Nikos Giannopoulos ble valgt til «årets lærer». Da han fikk posere sammen med Donald og Melania Trump i Det hvite hus, lot han ikke sjansen til å støtte LGBTQ-miljøet gå fra seg.

22 millioner flere vil stå uten helseforsikring

På høyresiden mente senatorer som Ted Cruz og Rand Paul at lovforslaget ikke gikk langt nok i å gi folk frihet til å velge sin egen helseforsikring.

Og moderate republikanere som Susan Collins – sammen med senatorer fra distrikter som står i fare for å vippe over til demokratene til neste år – var skeptiske fordi det nye forslaget vil gjøre helseforsikring langt dyrere for mange amerikanere.

Flere ledende lege- og sykepleierorganisasjoner gjorde det klart at de var sterke motstandere av lovforslaget – inkludert The American Medical Association.

Og det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen (CBO) kunngjorde mandag at 22 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring innen 2026 fordi forsikringspremiene vil bli for dyre.

Like etterpå ble det klart at Susan Collins fra delstaten Maine ikke ville stemme «ja» på forslaget:

I want to work w/ my GOP & Dem colleagues to fix the flaws in ACA. CBO analysis shows Senate bill won't do it. I will vote no on mtp. 1/3 — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) June 26, 2017

Bare 16 prosent av amerikanerne støtter lovforslaget

Republikanerne har 52 av de 100 plassene i Senatet. Helsereformen trenger et rent flertall for å bli avgjort, og McConnell har derfor bare råd til å miste to stemmer for å unngå et nederlag.

Ved et uavgjort resultat vil visepresident Mike Pence, som er republikaner, avgi den avgjørende stemmen.

Tirsdag valgte flere republikanske guvernøren, inkludert Ohio-guvernør John Kasich, å gå offentlig ut imot lovforslaget, fordi så mange i delstatene deres vil miste helsedekning dersom det blir vedtatt.

A one-party solution gave us Obamacare. Let’s not make the same mistake twice. We have to work together! pic.twitter.com/6vdwxvG0ha — John Kasich (@JohnKasich) June 27, 2017

Til slutt ble det klart at McConnell ikke ville få et flertall i Senatet – og dermed ble avstemningen utsatt.

Lovforslaget inneholder statlige besparinger på over 300 milliarder dollar. Spørsmålet er nå om republikanernes ledelse vil fordele disse pengene på en slik måte at den gir de skeptiske senatorene et stort nok incentiv til å stemme «ja».

I mellomtiden må de hjem for å feire nasjonaldagen. Der vil de garantert bli møtt av velgere som er motstandere av lovforslaget.

En måling utført av The Wall Street Journal og NBC News denne uken viser at kun 16 prosent av befolkningen er positive til republikanernes nye helsereform.