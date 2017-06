Rettssaker om sex med mindreårige, korrupsjon og skattesnyteri til tross: Nå vil straffedømte Berlusconi gjøre politisk comeback i Italia.

– Jeg er tilbake! sier tidligere statsminister Silvio Berlusconi etter at hans parti Forza Italia gjorde det overraskende godt i søndagens lokalvalg.

Berlusconis parti og Lega Nord samarbeidet, noe som førte til at de klarte å kapre borgermesteren i en rekke byer over hele Italia. Størst oppmerksomhet fikk valget i byen Genova, der sentrum-høyre-alliansen fikk makten etter at venstresiden har styrt byen i over et halvt århundre.

«Berlusconi beviser at han er politisk udødelig», skriver avisen La Repubblica, som fremholder at Berlusconis allianse nå kan utfordre tidligere statsminister Matteo Renzi og hans sosialdemokratiske Det demokratiske partiet i parlamentsvalget som må holdes senest i mai neste år.

I flere meningsmålinger får Berlusconi og hans sentrum-høyre-blokk rundt 28 prosents oppslutning, omtrent på samme nivå som venstrepopulistene Femstjernersbevegelsen, som er største parti. Renzis parti får rundt 27 prosent oppslutning.

– Italia er et moderat land. Hvis vi står sammen, vil vi vinne valget og ta tilbake regjeringsmakten. Vi vil gjøre det med en regjeringsplattform som jeg skriver nå, sier Berlusconi til avisen Corriere della Sera.

Slått av Mussolini

Den 80 år gamle politikeren og milliardæren er den lengstsittende italienske statsministeren siden Benito Mussolini. Første gang han ble statsminister, var i 1994. Han ble igjen statsminister i 2001, og i 2008 ble han valgt for tredje gang.

I november 2011 ble Berlusconi tvunget til å gå av midt under eurokrisen og en strøm av rettssaker der den konservative regjeringssjefen var tiltalt for sex med mindreårige, korrupsjon, maktmisbruk og skattesnusk.

I 2013 ble han dømt i høyesterett for å ha snytt på skatten. Fordi han var over 70 år gammel, slapp han å sone i fengsel, men han måtte utføre samfunnstjeneste. På grunn av straffen kan han ikke selv stille til valg før i 2019, men får lov til å drive valgkamp som partileder.

Berlusconi har anket straffen til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men han har ikke noen tro på at han kan bli frikjent der før valget til neste år.

– Det ville i så fall ha krevd en juridisk revolusjon i Italia og Europa, mener han.

Erfaring med regjeringssamarbeid

Forza Italia og Lega Nord har regjert sammen tidligere også. Valgsuksessen i helgen viser at de to partiene slår an blant velgerne når de forener kreftene. Det er imidlertid flere utfordringer for en slik allianse.

Det at Berlusconi er straffedømt og ikke selv kan stille i parlamentsvalget, gjør at det kan bli utfordrende å bli enige om en felles statsministerkandidat. Lega Nord ønsker også å trekke Italia ut av eurosamarbeidet, men det ønsker ikke Forza Italia og partisjef Berlusconi.

Fakta: Silvio Berslusconi 80 år gammel italiensk industrileder, medieeier og politiker. Ble første gang statsminister i 1994 da han dannet regjering med nyfascistene og Lega Nord, men regjerings­samarbeidet brøt sammen etter et knapt år. I 2001 kom han tilbake som regjeringssjef. I 2008 ble han statsminister for tredje gang, men han ble tvunget til å gå av i november 2011. Berlusconi er den lengst­sittende italienske stats­ministeren etter Benito Mussolini og Giovanni Giolitti. I 2013 ble han dømt for skattesnyteri i høyesterett. Fordi han var over 70 år gammel, slapp han å sone i fengsel, men han måtte utføre samfunnstjeneste. På grunn av straffen kan han ikke stille til valg før i 2019.

Revansj for Renzi

På venstresiden er Matteo Renzi den klare lederen, men han er svekket etter at han måtte trekke seg som statsminister i desember etter å ha tapt en folkeavstemning om en grunnlovsendring.

Partikollega Paolo Gentiloni, som har nære bånd til Renzi, tok over statsministerposten. I april gjorde Renzi comeback da han vant Det demokratiske partiets primærvalg. Nå vil Renzi ha nyvalg og bli statsminister igjen.

Vaklende økonomi

Italienske kommentatorer mener at Berlusconis suksess kommer fordi mange italienere er misfornøyde med utviklingen. Den økonomiske veksten er lav, og ti år etter finanskrisen startet har Italia ennå ikke hentet igjen det tapte. Arbeidsledigheten er høy, og lønningene har nesten ikke steget på 25 år.

Samtidig er det økende skepsis til innvandringen, ikke minst på grunn av bølgene med migranter som kommer sjøveien til Italia fra Nord-Afrika.

Den sosialdemokratiske regjeringen sliter også med å håndtere den pågående bankkrisen i Italia. I helgen ble den tvunget til å hoste opp nye 160 milliarder kroner for å redde to vaklende banker nord i landet.

Vil ikke ha valg før systemet er endret

Valg til ny nasjonalforsamling må holdes senest i mai neste år, men italienske kommentatorer utelukker ikke at det kan skje allerede til høsten.

President Sergio Mattarella kan oppløse nasjonalforsamlingen og skrive ut nyvalg, men han krever at parlamentet vedtar en ny valgordning før det skjer. Utfordringen er at de to kamrene i nasjonalforsamlingen har to ulike valgsystemer. Dermed risikerer man å få to ulike flertall i de to kamrene slik at Italia blir enda mer utfordrende å regjere.

Grunnlovsreform strandet

Bakgrunnen for de to kamrene har forskjellige valgsystemer er grunnlovsreformen som Renzi forsøkte å få gjennom i fjor. Målet var å skape mer styringsdyktige regjeringer, blant annet ved å fjerne det meste av makten fra nasjonalforsamlingens førstekammer.

Før folkeavstemningen i desember hadde Renzi allerede fått drevet gjennom en valgordning for nasjonalforsamlingens annetkammer der makten etter hans plan skulle ligge. Den tidligere statsministeren var så sikker på å vinne folkeavstemningen i desember i fjor, at valgordningen ikke gjaldt for førstekammeret som skulle vingeklippes.

Lite gikk etter Renzis plan. Italienerne sa nei til folkeavstemningen, Renzi måtte trekke seg som statsminister, og de to kamrene i nasjonalforsamlingen hadde dermed to forskjellige valgordninger.

Så langt har ikke partiene klart å enes om et enhetlig system.