Riksadvokaten i Brasil anklager president for korrupsjon

Helt konkret har riksadvokaten i sitt skriv til høyesterett i Brasil anklaget Temer for i januar i år å ha mottatt omkring 1,2 millioner kroner fra forretningsmannen Joesely Batista. Batista er sjef for kjøttpakkingsgiganten JBS, som er innblandet i en omfattende korrupsjonsskandale.

Dette er første gang en sittende president i landet er formelt anklaget for korrupsjon. Temer har hele tiden avvist å ha gjort noe galt og sier han ikke kommer til å trekke seg fra presidentembetet.

Brasil har på kort tid sunket ned i et politisk og økonomisk kaos. Her er seks grunner til at det har gått så galt.

Skal ha mottatt bestikkelser

Nyheten kommer en drøy uke etter at det føderale politiet i Brasil uttalte at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter. Det skal være flere tilfeller av bestikkelser under etterforskning.

Riksadvokat Rodrigo Janots formelle anklage mandag vil nå tas videre til i underhuset i kongressen, som skal vurdere om påstandene holder vann. Hvis to tredjedeler eller mer mener det er hold i korrupsjonsanklagene, vil Temer bli suspendert for opptil 180 dager i påvente av rettssak. Det for øvrig bare landets øverste domstol, høyesterett, som kan etterforske presidenten.

Formann i underhuset Rodrigo Maia, vil overta presidentens oppgaver om Temer suspenderes. Maia er en av Temers støttespillere og blir selv etterforsket for korrupsjonsanklager.

Fakta: Om Michel Temer Brasils president fra 31. august 2016, da forgjengeren Dilma Rousseff ble fradømt embetet. Temer ble fungerende president etter at Rousseff ble suspendert 12. mai, da senatet stemte for å stille henne for riksrett. Før det hadde han vært visepresident siden januar 2011. Leder for sentrumspartiet PMDB, mens Rousseff representerer det brasilianske arbeiderpartiet (PT). Som president har han gitt landet en mer høyreorientert regjering. Født 1940 i delstaten Sao Paolo. Foreldrene innvandret fra Libanon. Jurist, har skrevet en rekke bøker om statsrett. Medlem av nasjonalforsamlingen siden 1987, president i deputertkammeret i flere perioder mellom 1997 og 2010. Støttet kravet om riksrett mot Rousseff, som på sin side anklaget ham for «forræderi» og «statskupp». Temer var alt før han overtok som president navngitt i forbindelse med korrupsjon med utgangspunkt i det statlige oljeselskapet Petrobras. Denne uken sa det føderale politiet i Brasil at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter.

Batista

Riksadvokat Janot åpnet for etterforskning av Temer i forrige måned, som følge av et vitnemål fra forretningsmannen Batista, som har inngått en avtale med påtalemyndigheten.

I tillegg til påstandene om bestikkelser, er Temer mistenkt for forsøk på å forhindre etterforskning og for organisert kriminalitet.

Batista har også koblet Temer til en bestikkelse som skulle stoppe munnen på den tidligere lederen for Brasils nasjonalforsamling, Eduardo Cunha. Han sitter for tiden i fengsel, dømt for nettopp korrupsjon.